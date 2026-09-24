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Dolaskom jeseni na užičkoj pijaci tezge su sve šarenije i punije. Sve više pažnje posvećuje se pripremi zimnice. Paradajz, paprika, kornišoni i kupus među najtraženijim su proizvodima, a cene se razlikuju u zavisnosti od vrste, kvaliteta i načina prodaje.

Užičani koji ovih dana planiraju pripremu domaće zimnice mogu da biraju između različitih vrsta povrća, a oni koji žele da naprave zalihe za predstojeće zimske mesece već obilaze tezge i raspituju se za cene.

1/5 Vidi galeriju Cene na pijaci u Užicu Foto: Kurir/Z.G.

Pošto je šta

Paradajz se na užičkoj pijaci prodaje po ceni od 130 do 250 dinara po kilogramu. Za pripremu turšije, salata i drugih zimskih specijaliteta kupci mogu da pronađu i kornišone, čija se cena kreće od 120 do 200 dinara. Kupus, nezaobilazan sastojak za pripremu kiselog kupusa, košta oko 50 dinara po kilogramu.

Crvena paprika, koja se tradicionalno koristi za pripremu ajvara, na kutiju se prodaje po ceni od 120 dinara, dok se paprika lošijeg kvaliteta može naći za oko 100 dinara. Babura paprika košta od 100 do 150 dinara po kilogramu. Krompir se na tezgama prodaje po ceni od oko 100 dinara po kilogramu.

- Cene su prihvatljive. Ove godine, kao i prethodnih ostaviću zimnicu i to ajvar, pečenu papriku, kiseli kupus i turšiju – kaže Užičanka, koja je već uzela dve kutije crvenih paprika.

Jedna užička domaćica se sprema da pored ajvara spremi i mleveni paradajz.

- Paradajz je dobrog kvaliteta a i cena je solidna, tako da ću sada da kupim i spremim leveni paradajz. To moji ukućani, pored ajvara, najviše vole – kaže naša sagovornica.