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Umesto uobičajenog priznanja za 25 godina vernosti i rada, Milan Daničić, preduzetnik iz Bogatića, poklonio je svom zaposlenom automobil. Priča koja je zadivila Mačvane, primer je da se dobro dobrim vraća i da je samo zadovoljan radnik - dobar radnik.

Posle završenog fakulteta, agroekonomista, Milan Daničić iz Bogatića, ostao je na dedovini gde je započeo svoj biznis. Za četvrt veka poslovanja, razvio je različite delatnosti — od štamparije, igraonice i sale za 700 gostiju do uvoza nameštaja iz Kine. Za svoj pedeseti rođendan, poželeo da učini dobro delo. Na proslavi je svom vernom radniku, Goranu Saviću, poklonio automobil.

- On je vozio stariji automobil, razmišljao sam da je to način da mu se zahvalim i odužim za te prethodne godine, sve u životu je uzročno-posledična stvar. Njegovo ponašanje i njegov rad u prethodnih 25 godina su uzrok, a ovo je posledica - ističe Milan Daničić, preduzetnik.

1/7 Vidi galeriju Preduzetnik iz Bogatića poklonio automobil radniku za 25 godina rada Foto: RTS Printscreen

Neprocenjiva reakcija

- Veliko iznenađenje za mene i ostao sam bez teksta, nisam znao šta me snašlo tog momenta. Mogu samo da kažem, veliko mu hvala za to sve. Mi smo zajedno od početka, kao jedna porodica - rekao je Goran Savić, radnik iz Bogatića.

Najveći uspeh je kad odgajite decu i izvedete ih na pravi put, kažu Milanovi roditelji, naglašavajući da nema uspeha bez sloge i poštovanja.

- Milan je divan sin i mnogo pažnje nam poklanja i supruzi i troje dece i nas dvoje za 50 godina braka odveo je u Dubai da to proslavimo. To nam je nezaboravno - istakla je Ljiljana Daničić, Milanova majka.

"Kakav je prema nama — takav i prema radnicima"

- Kakav je prema nama, takav je i prema radnicima. Ja mislim da je to nešto što se retko sreće. Saradnici kažu da Milan ima mnogo ideja za investicije, da ga nadahnjuju česti odlasci u Kinu i da je ovim gestom pokazao koliko su mu ljudi važni - objašnjava Dušanka Daničić, supruga.

- On je dobio te ljude za ceo život! On je dobio pored radnika i prijatelja nekog ko će tu firmu gledati kao svoju kuću! Milanov gest je jako lep i dobro je što je u prilici da tako nešto uradi - navodi Radoslav Berić saradnik iz Bogatića.

Milan Daničić iz Bogatića poručuje obema stranama — zaposlenima i poslodavcima, da slede dobre primere: "Ja se nadam da je ova naša priča dobar primer. Dobro se dobrim vraća", navodi on.