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Prvi načelnik Sektora za vanredne situacije general Predrag Marić dobio je ulicu u Vranju pored Regionalnog centra za vanredne situacije.

Bio je prvi načelnik Sektora za vanredne situacije, inicijator za izgradnju Centra u Vranju. Sa vatrogascima-spasiocima bio je na svim terenima širom Srbije, kada su požari, poplave, vanredne situacije.

Tablu sa imenom ulice otkrili su ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić, načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu u tehničkom mandatu Snežana Paunović i gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković.

Foto: MUP Youtube Printscreen

Dačić je rekao da je Predrag Marić bio odgovoran, stručan, posvećen, uporan, razumeo je da iza svake odluke u poslu stoje ljudski životi.

"Drage kolege, vi najbolje znate šta znači kada se oglasi sirena i kada morate da krenete u nepoznato, bez obzira na to kakvi vas uslovi čekaju, znate da iza svakog izlaska na teren može da stoji nečija sudbina. Ovaj posao zahteva hrabrost, stručnost i prisebnost, ali i ljudskost.

Foto: MUP Youtube Printscreen

Peđa je rauzumeo taj poziv, znao je da se ovaj posao ne radi samo zato što je to radno mesto, već zato što osećate ogovornost prema ljudima kojima je potrebna pomoć, zato je važno da se njegovo ime ne čuva samo u sećanjima porodice, prijatelja i kolega, ono mora da ostane deo istorije MUP-a i podsetnik na vrednosti na kojima ova služba počiva. Institucije ne čine samo zgrade, oprema i propisi, njihovu snagu čine ljudi koji ih stvaraju, razvijaju i ostavljaju trag za generacije koje dolaze", rekao jue ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.