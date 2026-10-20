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Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu video-snimak u kojem je predstavio rezultate dosadašnjeg rada i najavio nove infrastrukturne projekte, ulaganja u zdravstvo i otvaranje bolnica i domova zdravlja.

Posebno je istakao da Srbija nikada neće priznati nezavisnost tzv. Kosova, a građanima poručio da će ispuniti ono što obeća. „Idemo da ih pobedimo, da pobedi Ujedinjena Srbija“, naveo je Vučić.

Uz snimak je objavio poruku:

– Ono što obećam, to mora da bude ispunjeno. Idemo da ih pobedimo, da pobedi Ujedinjena Srbija!

Vučić je na početku snimka napravio poređenje između rada svoje političke opcije i delovanja političkih protivnika.

– Dok su oni blokirali našu zemlju, mi smo radili i gradili – poručio je.

Govoreći o privrednom razvoju, istakao je da je pre 14 godina veliki broj fabrika prestao da radi, dok su u međuvremenu realizovane nove investicije.

– Pre 14 godina gotovo nijedna fabrika više nije radila. Učestvovao sam u dovođenju 14 fabrika u Novi Sad – rekao je Vučić.

Najavio nove auto-puteve i Fruškogorski koridor!

Vučić je zatim govorio o velikim infrastrukturnim projektima koji bi trebalo da unaprede saobraćajnu povezanost Srbije.

Najavio je plan za izgradnju saobraćajnice „Vožd Karađorđe“, za koju je pomenuo rok od tri godine.

– Za dve godine završićemo auto-put Beograd–Zrenjanin i Zrenjanin–Novi Sad – poručio je.

Među projektima koje je izdvojio našao se i Fruškogorski koridor.

Posebno je najavio i železničko povezivanje Beograda sa evropskim prestonicama.

– Već za šest meseci, 13. decembra, voz Beograd–Budimpešta–Beč – rekao je Vučić u snimku.

Sedam milijardi dinara za inovativne lekove!

Značajan deo poruke odnosio se na zdravstvo i nova ulaganja u lečenje građana.

Vučić je najavio dodatna sredstva za inovativne lekove, naglasivši da država planira da nastavi modernizaciju zdravstvenog sistema.

– Već od početka sledeće godine novih sedam milijardi dinara za takozvane inovativne lekove – izjavio je.

Govorio je i o ulaganjima u bolnice i domove zdravlja širom Srbije, navodeći da će zdravstvene ustanove biti nove ili obnovljene.

– Borićemo se za život svakog deteta i svakog starijeg čoveka – poručio je.

„Nikada im nećemo priznati nezavisnost!“

U video-snimku Vučić se osvrnuo i na pitanje Kosova i Metohije, ponavljajući stav da Srbija neće priznati nezavisnost tzv. Kosova.

– Nikada, nikada im nećemo priznati nezavisnost – istakao je.

„Za nas je vaša volja – volja Boga!“

Na kraju obraćanja Vučić je naglasio da su obećanja data građanima za njega obavezujuća.

– Znate da ono što obećam mora da bude ispunjeno – rekao je.

Potom je poslao poruku biračima:

– Za nas je vaša volja, volja Boga!

Snimak je završen pozivom na podršku listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.