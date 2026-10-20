"ZA NAS JE VAŠA VOLJA, VOLJA BOGA" Vučić predstavio velike planove, moćan predizborni snimak: Ono što obećam, to mora biti ispunjeno - POBEDA UJEDINJENE SRBIJE
Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu video-snimak u kojem je predstavio rezultate dosadašnjeg rada i najavio nove infrastrukturne projekte, ulaganja u zdravstvo i otvaranje bolnica i domova zdravlja.
Posebno je istakao da Srbija nikada neće priznati nezavisnost tzv. Kosova, a građanima poručio da će ispuniti ono što obeća. „Idemo da ih pobedimo, da pobedi Ujedinjena Srbija“, naveo je Vučić.
Uz snimak je objavio poruku:
– Ono što obećam, to mora da bude ispunjeno. Idemo da ih pobedimo, da pobedi Ujedinjena Srbija!
Vučić je na početku snimka napravio poređenje između rada svoje političke opcije i delovanja političkih protivnika.
– Dok su oni blokirali našu zemlju, mi smo radili i gradili – poručio je.
Govoreći o privrednom razvoju, istakao je da je pre 14 godina veliki broj fabrika prestao da radi, dok su u međuvremenu realizovane nove investicije.
– Pre 14 godina gotovo nijedna fabrika više nije radila. Učestvovao sam u dovođenju 14 fabrika u Novi Sad – rekao je Vučić.
Najavio nove auto-puteve i Fruškogorski koridor!
Vučić je zatim govorio o velikim infrastrukturnim projektima koji bi trebalo da unaprede saobraćajnu povezanost Srbije.
Najavio je plan za izgradnju saobraćajnice „Vožd Karađorđe“, za koju je pomenuo rok od tri godine.
– Za dve godine završićemo auto-put Beograd–Zrenjanin i Zrenjanin–Novi Sad – poručio je.
Među projektima koje je izdvojio našao se i Fruškogorski koridor.
Posebno je najavio i železničko povezivanje Beograda sa evropskim prestonicama.
– Već za šest meseci, 13. decembra, voz Beograd–Budimpešta–Beč – rekao je Vučić u snimku.
Sedam milijardi dinara za inovativne lekove!
Značajan deo poruke odnosio se na zdravstvo i nova ulaganja u lečenje građana.
Vučić je najavio dodatna sredstva za inovativne lekove, naglasivši da država planira da nastavi modernizaciju zdravstvenog sistema.
– Već od početka sledeće godine novih sedam milijardi dinara za takozvane inovativne lekove – izjavio je.
Govorio je i o ulaganjima u bolnice i domove zdravlja širom Srbije, navodeći da će zdravstvene ustanove biti nove ili obnovljene.
– Borićemo se za život svakog deteta i svakog starijeg čoveka – poručio je.
„Nikada im nećemo priznati nezavisnost!“
U video-snimku Vučić se osvrnuo i na pitanje Kosova i Metohije, ponavljajući stav da Srbija neće priznati nezavisnost tzv. Kosova.
– Nikada, nikada im nećemo priznati nezavisnost – istakao je.
„Za nas je vaša volja – volja Boga!“
Na kraju obraćanja Vučić je naglasio da su obećanja data građanima za njega obavezujuća.
– Znate da ono što obećam mora da bude ispunjeno – rekao je.
Potom je poslao poruku biračima:
– Za nas je vaša volja, volja Boga!
Snimak je završen pozivom na podršku listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.
– Idemo da ih pobedimo, da ih pobedimo ubedljivo, da pobedi Ujedinjena Srbija! Živela Srbija! – poručio je Vučić.