Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" izjavio je danas da ne postoji sila koja će da promeni izborni rezultat i da njegovi protivnici mogu da "dube na glavi, mogu da izmišljaju šta god hoće, ukoliko budu izgubili izbore - izgubili su izbore".

- Mi ako izgubimo izbore, ja čestitam u 22 ili 22.30 uveče, to je to. Neću izlaziti pre 22.00, to je sigurno. Ma šta me briga, hoće li da mi čestitaju ili neće. Ima ko će da čestita. Ako pobedimo, radovaće se većina ljudi u Srbiji, i to je to - rekao je Vučić za Informer TV.

O istraživanjima

- I sad je razlika samo 1,5 odsto, a bila je i 20 odsto za njih. Tako je. Sad je 1,5 odsto. Napredovali smo. Čak je bilo i više od 20 odsto. Dakle, ono što je važno, koncentracija na izborni dan - naveo je Vučić, rekavši da na izbore izađu "ljudi koji žele normalnu, pristojnu Srbiju, Srbiju koja zna šta radi, ljudi koji žele mir i stabilnost, ozbiljne promene, ali te promene da donesu ljudi sa iskustvom, ljudi koji razumeju i znaju šta je država".

Naveo je da su blokaderi jaki samo na ulicama.

- Ovde postoje organi reda i mira. I ovoga puta nema više onih kojima naređenja izdaje jedna ambasada, kao 15. marta. Ali i tad su znali ko je jači. Bila je samo jedna jedina jedinica odana državi, jedinica komadanta Repca. Što se tiče Vojske Srbije, vojska se u to nije mešala. Francuski scenario nećete gledati u Srbiji", rekao je Vučić.

O ministrima

Govoreći o vladi čiji će biti premijer, ako lista "Ujedinjena Srbija" pobedi, Vučić je rekao da će imati 12 ministara i da će "svi biti u istoj zgradi, jedino vojska i policija mogu da budu u zasebnoj zgradi".

- Kako će to da funkcioniše? Nijedan ne može da izađe iz zgrade dok ja to ne odobrim - naglasio je Vučić.

Sve o gostovanju Vučića, pročitajte u našoj vesti OVDE.