Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je otkrivanju spomenika Vasi Čarapiću u Belom Potoku, poručivši da je naša dužnost da čuvamo sećanje na junake Prvog srpskog ustanka
Manifestacija
"NAROD KOJI PAMTI JUNAKE ČUVA SVOJE KORENE I DOSTOJANSTVO" Milica Đurđević Stamenkovski u Belom Potoku otkrila spomenik Zmaju od Avale!
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski danas je u Belom Potoku imala čast da prisustvuje otkrivanju spomenika Vasi Čarapiću.
- Danas smo u Belom Potoku otkrili spomenik Vasi Čarapiću, junaku Prvog srpskog ustanka i jednom od simbola srpske borbe za slobodu.
Naša je dužnost da čuvamo sećanje na junake koji su svoje živote posvetili slobodi otadžbine i da njihovu hrabrost i žrtvu prenosimo budućim generacijama. Narod koji pamti svoje junake čuva i svoje korene, identitet i dostojanstvo.
Pogledajte kako je to izgledalo u nastavku:
Kurir.rs
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