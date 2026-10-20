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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski danas je u Belom Potoku imala čast da prisustvuje otkrivanju spomenika Vasi Čarapiću. 

- Danas smo u Belom Potoku otkrili spomenik Vasi Čarapiću, junaku Prvog srpskog ustanka i jednom od simbola srpske borbe za slobodu.

Naša je dužnost da čuvamo sećanje na junake koji su svoje živote posvetili slobodi otadžbine i da njihovu hrabrost i žrtvu prenosimo budućim generacijama. Narod koji pamti svoje junake čuva i svoje korene, identitet i dostojanstvo.

Pogledajte kako je to izgledalo u nastavku: 

Kurir.rs

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