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U organizaciji Fondacije „Dajana Paunović“, u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu danas je održana svečana ceremonija dodele Ordena Svete majke Anastasije, priznanja koje se dodeljuje za izuzetne zasluge, požrtvovanost i posvećenost porodici, majčinstvu i očuvanju tradicionalnih i duhovnih vrednosti.

Ovogodišnji jubilarni peti susret bio je posvećen majkama višedetnih porodica koje svojim tihim radom i nesebičnom ljubavlju predstavljaju stub našeg društva i naroda.

Odlikovane hrabre majke – laureati Ordena Svete majke Anastasije:

1. Sintija Kočiš (Trešnjevac, opština Kanjiža) – majka 11 dece (5 ćerki i 6 sinova), koja sa velikom istrajnošću, snagom i ljubavlju nosi svakodnevnu brigu o svom velikom domu.

2. Ivana Jovanović (Dobrotin, opština Gračanica, Kosovo i Metohija) – majka četvoro dece (Pavle, Angelina, Petar i Aleksa), zaposlena u opštini Lipljan, primer istrajnosti i ostanka na svetoj srpskoj zemlji.

3. Jelena Puzović (Beograd) – majka tri rođene dece, čiju porodicu čine četiri sina (Vukašin, Nemanja, Stefan i Vuk), master školske i porodične pedagogije, pokretač humanitarnih akcija i istaknuti društveni radnik.

4. Aleksandra Gavrilović (selo Hum, Niš) – majka sedmoro dece (Lena, Dina, blizanci Ognjen i Luka, blizanci Ilija i Jana, i najmlađa Dunja), čiji je dom simbol radosti i porodičnog zajedništva.

Posebna odlikovanja:

Savka Gojković (posthumno) – za životno delo, dugogodišnji dobrotvorni rad, očuvanje srpske tradicije i vođenje Kola srpskih sestara Eparhije bačke.

Maja Gojković, predsednica Pokrajinske vlade – za doprinos društvenom životu, osnaživanju žena i podršci porodičnim vrednostima.

Dejana Paunović Foto: Kurir

Posebno odlikovanje za predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića

U okviru svog obraćanja, osnivačica i predsednica upravnog odbora Fondacije, gospođa Dajana Paunović, istakla je da borba za demografski oporavak i podrška porodicama zahtevaju snažnu državnu viziju i kontinuiranu podršku.

U ime Fondacije, Dajana Paunović je objavila da se Orden Svete majke Anastasije dodeljuje predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću za izuzetan doprinos državnoj politici podrške porodici, podsticanju rađanja, demografskoj obnovi Srbije i neumornoj borbi za bolju budućnost svih porodica i dece u Republici Srbiji.

Zahvaljujući odlučnoj i odgovornoj politici predsednika Aleksandra Vučića, podrška porodicama i majkama postala je jedan od ključnih stubova naše države. Ovo priznanje je znak naše duboke zahvalnosti za sve sistemske mere, viziju i podršku koje grade stabilnu, jaku i sigurnu Srbiju za naše buduće generacije“, poručila je Dajana Paunović.