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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski, zajedno sa predsednicom Gradske opštine Voždovac Bojanom Jakšić, otkrila je u Belom Potoku spomenik Vasi Čarapiću, legendarnom srpskom vojvodi, poznatom kao Zmaj od Avale, i jednom od najznačajnijih junaka Prvog srpskog ustanka.

Obraćajući se prisutnima, ministarka je istakla da otkrivanje spomenika u rodnom mestu Vase Čarapića predstavlja mnogo više od čina odavanja počasti jednom istorijskom velikanu – ono je izraz zahvalnosti čitavim pokolenjima koja su svoje živote ugradila u temelje slobodne Srbije.

„Danas ne otkrivamo samo spomenik jednom od naših ustanika i vojskovođa, već na svojevrstan način podižemo spomenik svim našim dedovima. Stojimo pred Zmajem od Avale, junakom čije ime i delo ni zub vremena nije izbrisao iz našeg kolektivnog pamćenja. Stojimo pred čovekom koji je svojim životom posvedočio da sloboda nije dar, već svetinja za koju su se naši preci borili i stradali“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je podsetila da je Vasa Čarapić, u svojoj 36. godini, 1806. godine, pred samom Stambol kapijom, u jurišu za oslobođenje Beograda, položio život za slobodu svoga naroda.

1/18 Vidi galeriju Svečanost u Belom Potoku Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Zmaj od Avale pao je pred kapijama Beograda, ali njegov slobodarski duh nikada nije pao. Nije dočekao da slobodan uđe u Beograd, ali je svojom žrtvom otvorio put slobodi srpske prestonice. Jedan čovek može da pokrene lavinu istorijskih zbivanja i preokrene točak sudbine. Vasa Čarapić i njegovi saborci nisu imali dilemu između žrtve i slobode, jer su znali da postoje vrednosti veće od samog života“, naglasila je ministarka.

Povodom 82. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, Đurđević Stamenkovski ukazala je na istorijsku sudbinu srpske prestonice, koja je kroz vekove mnogo puta rušena, osvajana i razarana, ali je uvek nalazila snagu da se ponovo uzdigne.

„Beograd i Srbija nikada nisu pripadali onima koji su došli da nas osvoje. Pripadali su i pripadaju onima koji su ostali da ih vole. I kao što se naš Beograd posle svakog stradanja ponovo uzdizao, tako je i Srbija kroz vekove dokazivala da se njen slobodarski duh ne može slomiti. Menjala su se carstva, prolazile su vojske, padale su imperije, ali je ostajala Srbija i ostajao je narod koji je znao ko je, odakle je i šta mu je sveto“, istakla je ministarka.

Ona je poručila da je najveća obaveza današnjih generacija da budu dostojne žrtve svojih predaka, ali i da patriotizam potvrđuju delima, radom i odgovornošću prema budućnosti zemlje.

„Naši preci su imali zadatak da Srbiju oslobode. Naš zadatak je da je sačuvamo, izgradimo i ostavimo jačom generacijama koje dolaze. Danas, umesto sablje Vase Čarapića, naše puteve treba da krčimo radom, trudom i znanjem, a umesto njegove kubure, treba da kuca srce koje nam nikada nisu mogli iščupati. Srbija se danas brani i jača tako što čuvamo mir, podižemo porodice, otvaramo radna mesta, brinemo o svojim borcima i stvaramo uslove da naša deca svoju budućnost grade u svojoj otadžbini“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je posebno zahvalila predsednici Gradske opštine Voždovac Bojani Jakšić, kao i meštanima Belog Potoka, na doprinosu očuvanju uspomene na slavnog vojvodu.

„Drago mi je što danas, zajedno sa predsednicom opštine Voždovac Bojanom Jakšić, ovde u zavičaju Čarapića, otkrivamo spomenik koji će biti trajni simbol našeg pamćenja i ponosa. Zahvaljujem svima koji su doprineli njegovom podizanju, a posebno meštanima Belog Potoka, koji su pokazali da se veliki narod prepoznaje i po tome koliko poštuje svoje pretke. Ovaj spomenik pripada ne samo Belom Potoku i Voždovcu, već čitavoj Srbiji“, istakla je ministarka.

Govoreći o simbolici imena Zmaj od Avale, Đurđević Stamenkovski naglasila je da Vasa Čarapić nije bio samo simbol hrabrosti jednog vremena, već oličenje nepokornog duha srpskog naroda.

„Nisu naši preci Vasu Čarapića slučajno nazvali Zmajem od Avale. U tom imenu sabrani su hrabrost, čast, nepokornost i ljubav prema otadžbini. I naša Srbija je kroz vekove nosila taj isti zmajevski duh. Mnogo puta ranjavana, ali nikada slomljena. Mnogo puta stavljana pred iskušenja, ali uvek sposobna da se ponovo uspravi. Zmaj od Avale je pao za slobodu, a na nama je da Srbiji damo krila! Da naša Srbija dobije nova, zmajeva krila – krila znanja, rada, sloge i napretka. Da leti visoko, ponosno i slobodno, ali da nikada ne zaboravi svoje korene“, poručila je ministarka.

Ona je naglasila da Srbija svoju snagu mora da crpi iz istorijskog pamćenja, ali i iz sposobnosti da gradi sigurnu i dostojanstvenu budućnost za sve svoje građane.

„Neka ovaj spomenik bude zavet da nikada nećemo zaboraviti ko smo i čiji smo potomci. Neka svako dete koje prođe pored njega zna da je upravo ovde, u Belom Potoku, ponikao junak koji je život položio za slobodu Beograda. Jer narod koji pamti svoje korene ima snagu da gradi svoju budućnost“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je poručila da zahvalnost prema precima mora biti trajna obaveza svih generacija.

„Trudićemo se da vas, dedovi naši, nikada ne obrukamo. Da budemo dostojni vaše žrtve, da čuvamo slobodu koju ste nam ostavili i da Srbiju predamo svojoj deci jaču nego što smo je nasledili. Neka je večna slava svima vama koji ste prolili krv da bismo mi danas živeli slobodno, zajedno sa svojim porodicama“, poručila je ministarka.

Svoje obraćanje završila je snažnom porukom:

„Neka duh Zmaja od Avale nikada ne napusti naš narod! Neka našoj Srbiji da krila da se uzdiže iznad svih iskušenja, da leti visoko, ali da uvek ostane verna svojim korenima, svojoj slobodi i svojoj istoriji.