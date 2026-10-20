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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas, uoči tribine sa građanima u Novom Sadu, da veruje u pobedu, kako je naveo, pristojne, normalne i ujedinjene Srbije 25. oktobra, ističući da očekuje dobar izborni rezultat za sve građane, uključujući i one koji ne razumeju značaj jedinstva zemlje.

Vučević je zahvalio članu Predsedništva SNS Nikoli Selakoviću i predsedniku Demokratske narodne partije Crne Gore Milanu Kneževiću na dolasku u Novi Sad, naglašavajući da je važno da Srbija bude snažna, stabilna i jedinstvena, jer to, prema njegovim rečima, direktno utiče i na položaj Srba u regionu.

''Posebno hvala našem saborcu i bratu Milanu Kneževiću na dolasku i vremenu koje je odvojio da objasni zašto je i Srbima u Crnoj Gori i Srbima van Srbije bitno da Srbija bude ujedinjena i očuvana'', rekao je Vučević.

On je ocenio da snaga i stabilnost Srbije imaju direktan uticaj na ostvarivanje nacionalnih prava Srba u drugim državama, dodajući da očekuje dobru tribinu i razgovore sa građanima.

''Verujem da će biti dobra tribina, dobri razgovori, a verujem u nedelju i dobar rezultat. Dobar rezultat za Srbiju, dobar rezultat za sve, pa čak i za one koji ne razumeju zašto Srbija mora da bude ujedinjena'', poručio je Vučević.

Odgovarajući na pitanje novinara o navodima da je pojedinim kandidatima zabranjeno predstavljanje izborne liste, kao i o najavljenoj tužbi protiv novinarke i šefice Službe za informisanje SNS Vladanke Malović, Vučević je ocenio da je reč o cenzuri i poručio da Malović neće ostati sama.

''Da mi nije zamrznut status advokata, javio bih se da pro bono zastupam Vladanku Malović, sa zadovoljstvom. Ali sam tu uz nju i neće biti sama'', rekao je Vučević.

On je pozvao na mir i uzdržanost, ocenjujući da su, kako je rekao, nervozni oni koji gube utakmicu i kojima su potrebni incidenti i problemi.

Foto: TANJUG/SAŠKA DROBNJAK

Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević izjavio je da je dolazak u Novi Sad doživeo kao obavezu, čast i privilegiju, ističući da želi da pruži podršku listi koju predvodi Aleksandar Vučić.

''Ja sam uz svoj narod i osećao sam to kao obavezu, čast i privilegiju da budem deo ove veličanstvene i pobedničke kampanje'', rekao je Knežević.

Foto: TANJUG/SAŠKA DROBNJAK

On je naglasio da je u Novi Sad došao svojom voljom i da mu je, kako je naveo, puno srce što je među svojim narodom.

''Došao sam kod braće, došao sam svojoj kući i biću presrećan kada 25. oktobra pobedi lista predvođena Aleksandrom Vučićem'', poručio je Knežević.

Knežević je dodao da očekuje da nakon izbora bude pružena ruka i političkim protivnicima, koje je nazvao ''zabludelom braćom'', kako bi Srbija nastavila putem jedinstva i razvoja.

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Nikola Selaković izjavio je da 25. oktobra očekuje, kako je naveo, ispit zrelosti za srpski narod i sve građane Srbije, ocenjujući da predstojeći izbori imaju značaj koji prevazilazi stranačku politiku.

''Nije ovo odlučivanje za jednu, drugu, treću stranku. Ovo je odlučivanje za ili protiv Srbije'', rekao je Selaković.

Foto: TANJUG/SAŠKA DROBNJAK

On je istakao da očekuje da građani pokažu opredeljenje za očuvanje Srbije kao ozbiljne, odgovorne, suverene i nezavisne države, u kojoj se o budućnosti odlučuje na izborima.

Selaković je ocenio da su građani Srbije suočeni sa važnom odlukom o budućnosti zemlje, dodajući da veruje da će na izborima pokazati jedinstvo i odlučnost.

''Očekujem da će Srbi položiti taj ispit, i svi koji u Srbiji žive, tako što će odbraniti zemlju i pokazati da smo postali jači, objedinjeniji, ujedinjeniji i složniji'', poručio je Selaković.

On je dodao da veruje da je Srbija spremna da nastavi borbu za budućnost zemlje i svojih građana.