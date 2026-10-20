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Emotivan snimak na najogoljeniji način prikazuje suštinsku i duboku razliku u vrednostima i viđenju porodičnih vrednosti između Aleksandra Vučića s jedne strane — kojem je porodica stub svega, pa i Srbije; i blokadera sa druge — koji se svađaju i vređaju čak i najbliže članove porodice — a sve zbog različitih mišljenja.

Da ne prezaju ni od čega, svedoci smo već dve godine, ali da li ste stali nekada i zaista pogledali kako se ophode prema članovima porodice?

Porodica je stub društva, najveća svetinja i utočište svakog čoveka.

I dok Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" to ističe svakodnevno i sa posebnom emocijom govori o svojim najbližima, sa druge strane prikazan je odnos i postupci blokadera prema ovim najsvetijim vrednostima.

Kao što je više puta istakao, ono što je njegova porodica prošla — od brutalnih pretnji i uvreda — nije i neće nijedna, i kroz emotivne i tople reči ističe ljubav svojoj deci i roditeljima — koje jasno pokazuju koliko mu snage u borbi za Srbiju daje upravo porodica, blokaderi, s druge, ili već predstavnici tzv. studentske liste se svoje odriču, uče decu pogrdnim rečima kako da se blati ime bilo koga, a pogotovo Vučića, i ismevaju što su im pojedini u blizini "Ćaci".

A pogotovo udar na najstarije, koji su izgradili ovu zemlju, "preporukama" da im se zabranjuje viđanje unučića, sakrivanje dokumenata... samo da ne bi glasali za one za koje "ne smeju".



Ovaj dirljiv video ostavlja snažan utisak na svakoga ko ga pogleda, jasno ukazujući na to ko se bori za očuvanje porodičnih vrednosti, a ko ih narušava.

Pogledajte video u nastavku:

02:15 Blokaderi udarili na sopstvene porodice Izvor: Kurir