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Aleksandar Vučić predstavlja listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" na RTS, zajedno sa Sinišom Malim, Milošem Vučevićem i Anom Brnabić.

Foto: Printskrin RTS 2

Miloš Vučević govorio je prvi.

Foto: Printskrin RTS 2

- Podrška našoj listi Aleksandra Vučića i Ujedinjenja Srbije je podrška nezavisnoj suverenoj politici, odnosno nezavisnoj suverenoj Srbiji. Srbija koja vodi računa o svojim nacionalnim, narodnim i državnim interesima, koja se ne stidi ni svog imena, ni prezimena, ni svog naroda. Srbija koja čuva Kosovo i Metohiju kao sastavni deo Srbije. I očekujem ubedljivu pobedu naše liste baš na Kosovu i Metohiji, odnosno od strane Srba na Kosovu i Metohiji, što će najbolje potvrditi da oni znaju ko je garant očuvanja i srpskog imena i prezimena na Kosovu i Metohiji, i ko je garant borbe, političke borbe, za Kosovo i Metohiju, čuvajući, naravno, mir i stabilnost koji su preduslovi svakog, posebno ekonomskog, razvoja naše države.

- Ali isto tako, pobeda naše liste, Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija, pobeda ljudi koje smo kandidovali, pre svega politike koje smo kandidovali, jeste garant da se niko neće igrati revizije istorije i niko neće otvarati Pandorinu kutiju koja se zove Vojvodina. Da niko neće poništiti odluke i Majske skupštine u Karlovcima i Miletićevog zaveta, Velike narodne skupštine, i vekovne težnje naroda severno od Save i Dunava, danas neotuđivog dela Srbije, ili neotuđivog parčeta Srbije, Srem, Banat i Bačka, da nas ne bi opet stavljali u neke prikolice ili rekli da nam nije mesto tamo. Posebno, pošto dolaze sa severa države, smo zabrinuti, ili gledamo sa posebnom pažnjom sve ono što se dešava na severu Srbije.

Potom je reč imala Marija Stanković, student Medicinskog fakulteta u Nišu.

Foto: Printskrin RTS 2

- Kada uopšte razmišljamo o samoj budućnosti u našoj Srbiji, gotovo se uvek osvrnemo na to najjače srce naše, na našu mladost. I kada se naprave ti prvi koraci, uvek su tu prisutni ti veliki snovi, ta nada, ali moramo da razumemo da je tu prisutna i doza odgovornosti. I zaista sam ponosna na listu Aleksandra Vučića "Ujedinjena Srbija", zato što nam nudi konkretne i realne mere koje zaista pružaju ruku nama mladima, kroz subvencionisanje kupovine stanova za mlade, kroz prelepu inicijativu "Prva kuća na selu", kroz različite inicijative gde vi zaista vidite da država ne pomaže samo finansijski, nego zaista rešava jedno krucijalno pitanje, a to je to stamb eno pitanje.

- I kada jedna mlada osoba, nakon što završi svoje školovanje, dobije posao, dobije priliku da izgradi svoj dom, da tu pusti korene, da tu osnuje porodicu, da stvara u svojoj državi, mislim da ne postoji lepša stvar za nas mlade. I kada podržite mlade kroz samo obrazovanje, kao što smo videli podršku gde mi danas nemamo blokade na fakultetu, gde se danas ceni rad, trud, obrazovanje, gde se ceni posao, gde pružate podršku kroz to stambeno pitanje, zaista vi ne ulažete i nije to investicija samo u našu mladost, to je investicija u celu našu Srbiju, jer tim radom, tim obrazovanjem i tim znanjem naša mladost gradi zaista jedne jake temelje za buduće generacije.

Siniša Mali govorio je sledeći.

Foto: Printskrin RTS 2

- Srbija ja imala stopu rasta i rast našeg BDP-a 3,6%. Već naredne godine idemo na preko 4%, zajedno sa velikom izložbom EXPO koja će biti održana u našoj zemlji, i bićemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Šta to znači, i zašto je to važno za građane Srbije? Dakle, što nam je veća stopa rasta, to je više novca i za investicije, ali takođe i za povećanje plata, povećanje penzija. To znači i nova radna mesta, i to je taj ekonomski program koji smo započeli već, ili na kraju fiskalne konsolidacije od 2018. godine. Dva su stuba. Dakle, jedan je povećanje životnog standarda, podizanje životnog standarda građana Srbije, a drugi je investicije - rekao je Mali i nastavio:

- Što se životnog standarda tiče, poslednji podatak iz jula meseca: prosečna zarada u Srbiji je 1.034 evra. Poređenja radi, 2012. je bila negde oko 330 evra. Minimalna zarada od 1. januara će biti 600 evra. Poređenja radi, 2012/11 bila je 15.700 dinara. A već od 1. decembra, dakle za nešto malo više od mesec dana, prosečna penzija u Srbiji biće 520 evra, a bila je 204 evra 2012. godine. Zašto mi je ovo važno da napomenem? Kada gledate životni standard građana Srbije i kupovnu moć, dakle prvi put u istoriji ove godine, minimalna zarada pokriva minimalnu potrošačku korpu, a prosečna zarada pokriva prosečnu potrošačku korpu. 2011/12, za vreme Dejana Šoškića, koji sad, kako sam razumeo, će u ime te studentsko-blokadarske liste možda biti njihov predsednik vlade, dakle ta korpa nije bila ni do pola pokrivena.

- On je rekao da je to pokazatelj koliko nam je porasla kupovna moć u realnom, dakle, iznosu, u tim jedinicama kupovne moći.

Što se investicija tiče, ono o čemu je i Aleksandar Vučić do sada govorio, idemo snažno, gradimo autoputeve, brze pruge, to se i golim okom može videti. Deo našeg programa koji smo dodali na program Srbija 2025 je i milijarda i 300 miliona evra novih investicija u zdravstvo, dakle samo da rekonstruišemo sve objekte, zdravstvene objekte na teritoriji naše Srbije, plus naravno dodatne investicije i u retke bolesti i sve ono što je važno, lečenje retkih bolesti, i sve ono što je važno za građane Srbije - naveo je Mali.

Mali je rekao da u ovom trenutku naša ekonomija je jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.

- Ono što je uslov svega toga, to hoću da napomenem je stabilnost. I hoću samo građanima Srbije da pokažem kako je stabilnost u poslednjih 10 godina. Dakle, ovo je devizni kurs, kurs dinar prema evru, dakle kao što vidite, ravna linija, stabilan kurs, kurs koji nam upravo omogućava da u realnom iznosu podižemo plate i penzije. Ovo vam je slika, dakle, poslednjih 10 godina. A pogledajte, poštovani građani Srbije, rezultat rada Dejana Šoškića dok je bio guverner Narodne banke. Samo da se podsetite onoga ko je i koga, koji je najveći uništitelj dinara. Ovo je bilo od 2008. do 2012., kada je dinar izgubio 50% svoje vrednosti, kada je bila dvocifrena inflacija, kada su plate, penzije u realnom iznosu gubile na vrednosti, i kada je stopa nezaposlenosti bila 25,9%. Danas je na istorijskom minimumu 7,2%. Dakle, što se tiče liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, mi ćemo nastaviti da na ovaj način vodimo odgovornu ekonomsku politiku, svake godine, meseca, dana, kada god možemo, da povećavamo i plate i penzije, da otvaramo nova radna mesta, nove fabrike, ulažemo u puteve, sve ono što doprinosi rastu našeg BDP-a, ali u istom trenutku, u isto vreme, nikada se nećemo igrati sa stabilnošću, dakle sa stabilnošću. Stabilnost dinara je zagarantovana, za razliku od Dejana Šoškića i te blokaderske liste koja se igrala i uništila živote građana Srbije do 2012. godine - naveo je Mali.

Foto: Printskrin RTS 2

Ana Brnabić je sledeća koja je dobila reč.

Foto: Printskrin RTS 2

- Ja ću reći samo par reči o nečemu gde ponovo: samo lista Aleksandar Vučić i jedino Srbija ima neki plan i program, i uradila je nešto za Srbiju, to je oblast modernizacije i digitalizacije. Mi smo krenuli 2012, praktično od nule. Aleksandar Vučić je tada, kao predsednik Vlade Republike Srbije, otvorio prvi naučno-tehnološki park u Srbiji, u Beogradu. Od tada smo izgradili 4 naučno-tehnološka parka, izgradili smo državni data centar u Kragujevcu, napravili nacionalnu platformu za veštačku inteligenciju, uveli elektronsku upravu kako bi olakšali život i pojednostavili život našim građanima, kako bi za njih zaista bili pravi servis, a ne da oni budu naši kuriri. I došli do toga da je Srbija danas, po proceni Svetske banke, druga odmah iza i odmah iza Estonije u Evropi po spremnosti za digitalizaciju i modernizaciju javne uprave, i šesta u svetu.

- U oblasti razvoja veštačke inteligencije smo u prvih 1/3 svetskih zemalja. Uradili smo mnogo, ali zarad svih građana Republike Srbije, zarad naše privrede, zarad boljeg standarda, moramo da uradimo više. I ono što meni stalno Aleksandar Vučić priča: "moramo da radimo brže". Dakle, mi, pored 2 superkompjutera koja trenutno imamo, treba do kraja godine da dobijemo i treći superkompjuter. Treba da završimo još naučno-tehnološki park, novu zgradu u Nišu, novu zgradu u Čačku, industrijsko-tehnološki park u Kruševcu, inovacioni distrikt u Kragujevcu, i sve to radimo kako bismo i na taj način podigli mnogo brže životni standard naših građana i brinuli o njima.

Reč ima Aleksandar Vučić.

Foto: Printskrin RTS 2

- Pre svega, mi smo večeras želeli da pokažemo svu ozbiljnost i odgovornost ljudi sa naše liste. Da iskoristimo 30 minuta koje imamo da predstavimo ono što su planovi, ideje i program. Nalazimo se na kraju jedne kampanje koju smo vodili čisto, fer, trpeći najstrašnije udarce i naše porodice i svako od nas, ali nismo uzvraćali na taj način. Na svaku njihovu uvredu, na svaku kamenicu, na svaku laž, mi smo odgovarali novim idejama, odgovarali smo pružanjem ruke. To ćemo da činimo i ubuduće.

- I ono što je za mene važno, to je da istaknem nekoliko stvari koje ćemo da učinimo u budućnosti, ukoliko dobijemo vaše poverenje. Pod 1, to je zdravstveni sistem Srbije u koji ulažemo mnogo, koji smo drastično promenili. Napravili smo Kliničko-bolnički centar u Nišu, napravili smo potpuno novi, najmoderniji Kliničko-bolnički centar u Beogradu, rekonstruisali i dogradili Klinički centar Vojvodine.

- Gradili i rekonstruisali mnogo fantastičnih bolnica, od Prokuplja, Leskovačke, Vranjske, do toga Lozničke. Uradili mnogo stvari, ali nismo zadovoljni. Nismo zadovoljni jer nismo došli do svakog čoveka, nismo pomogli svakom čoveku, i nismo pokazali dovoljno brige, i to će biti, za mene, najvažnija stvar u narednom periodu, da to učinimo. I kad krenete ka istoku Srbije, od Smedereva, Požarevca, Bora, Zaječara, sve te bolnice ćemo da rekonstruišemo i u potpunosti uredimo i opremimo najmodernijom opremom. Isti je slučaj i sa Valjevom, Čačkom, Užicem, Novim Pazarom i mnogim drugim mestima na zapadu. Na severu Srbije, od Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Subotice, Sombora, Sremske Mitrovice, i u to ćemo da uložimo milijardu i 300 miliona evra, i da pokušamo da sve objekte završimo u naredne 3 i po godine. Hoću da svaki čovek ima jednako dostupnu zdravstvenu negu i zaštitu, i to je za nas od prioritetnog značaja. Pokazali smo da nam je zdravlje ljudi nešto o čemu brinemo, ali ćemo morati još više da brinemo, još više da vodimo računa.

- Upravo zato, uložićemo pre kraja godine još 6 milijardi za retke bolesti, to je negde oko 52 ili 53 miliona evra. Uložićemo još 7 milijardi za inovativne lekove, te ćete moći lakše da lečite oko retkih bolesti i Dišenovu mišićnu distrofiju. Moći će ljudi u Srbiji da leče karcinom, od karcinoma dojke do karcinoma pluća, mnogo uspešnije nego do sada, jer smo platili najskuplje lekove u svetu da bi naši ljudi mogli da žive duže i da bi mogli da imaju nadu da će da prebole rak. Dakle, i nastavićemo da ulažemo u to. Obezbedićemo stomatološke usluge, zubari će ponovo početi da rade, da stavljaju lekove, da popravljaju zube, sve ono što su nam ovi koji bi sada hteli da se vrate na vlast ukinuli 2006. godine. Sve ćemo to da vratimo, i da ponovo imate svog zubara, da ponovo možete da lečite i decu i njihove zube, ali i naši najstariji da mogu najslobodnije da odu, a ne samo kada su im intervencije hitne i kada je potrebno nešto vanredno da se učini. Najduže sam govorio o zdravlju, jer to govori o našem odnosu prema građanima Srbije. Drugi veliki problemi su vodosnabdevanje, kanalizacija. Vodosnabdevanje je toliko veliki problem da nam je za to potrebno preko, po našim procenama, preko 15 čak milijardi evra ulaganja da bismo za celu Srbiju taj problem uspeli da rešimo.

- I mi ćemo u godinama koje dolaze taj problem rešavati, krenuti odmah da ga rešavamo, i verujemo da za 6 do 9 godina taj problem u Srbiji konačno može da bude rešen. Kada govorimo o kanalizaciji, ljudi misle da je to jednostavna stvar. Ja sam iskusan čovek, dugo vremena radim ovaj posao. Jedan Kragujevac zahteva samo cevi 680 km, ne 680 m, dobro ste me čuli, 680 km. Dakle, celu Srbiju moramo da premrežimo, moramo da pravimo fabrike za prečišćavanje voda, moramo da radimo umesto divljih deponija regionalne, prave deponije, i da pronalazimo najbolja moguća rešenja, jer to predstavlja bolji životni standard građana. Bolje zdravlje, voda, kanalizacija, uz veće plate, uz veće penzije. Zahvalan sam penzionerima zbog toga što su podržavali teške reforme, zbog toga što su uvek pokazivali i trpeljivost i strpljenje. Penzioneri mogu sa sigurnošću da računaju na to da će imati značajno uvećane penzije već sledeće godine, jer i MMF očekuje da Srbija bude najbrže rastuća ekonomija sledeće godine. To znači da će te penzije rasti drastično više nego što su rasle ove godine. To znači da će penzioneri uskoro dostići nivo, možda već krajem sledeće godine, od 600, od 600 evra prosečne penzije.

- Zamislite i kada to uporedite sa 204 evra koliko smo imali pre samo 12 godina, onda vam je jasno o kakvom je napretku reč. Ali za to nam je potreban mir, potrebna nam je stabilnost. Takođe, potrebne su nam nove investicije. Mi smo izradili jedan specijalni program za različite delove naše zemlje. Ozbiljno smo to analizirali, ja sam se pripremao i u ovom periodu od kada nisam predsednik republike, i spremili smo programe za jug, istok i zapad naše zemlje. I biće jedan deo Vojvodine, dakle na severu Srbije, reč je o južnom, pre svega srednjem i severnom Banatu. Zašto? Recimo zapad Srbije: Moravički okrug. Centar Moravičkog okruga je Čačak. Kolubarski centar je Valjevo. Zlatiborski centar je Užice. I Raški okrug, centar je Kraljevo. Imaju oko 840. 000 stanovnika. Plate su na 85% proseka Republike Srbije. Tu moramo, kao i na jugu Srbije gde su plate za nijansu još niže, da napravimo posebne programe za subvencionisanje, za dovođenje fabrika, za dovođenje investitora. I ubeđen sam da ćemo u tome, uz ogroman trud i rad, imati velikih uspeha.

- Jer kada ponudimo umesto 50% subvencije za zapošljavanje ljudi, 70%, negde i 80%, poput malih opština i siromašnih, Babušnice, Trgovišta, Bosilegrada, ako hoćete i Vladičinog Hana, i Surdulice, i mnogih drugih opština, ili na zapadu Srbije kao što su vam Nova Varoš, Prijepolje, Priboj, ili Ivanjica, ili neke druge opštine, dakle, o kojima sam već govorio u okviru ovih okruga, onda ćemo to da uradimo. Ali ne samo to, mi ćemo tada da učinimo i da uradimo 100% infrastrukturu za one koji žele to da investiraju. Posebno ćemo da dajemo značajne subvencije, i povećane subvencije, za poljoprivredno, prehrambenu, prerađivačku industriju. Nama je potrebna neka nova Srbijanka, kao što je bila Srbijanka u Valjevu; ko god hoće od privatnika da radi, dobiće našu najveću pomoć i podršku za to. Nama je potreban novi Delišes u Hanu, nama je potreban novi Džervin u Knjaževcu, nama je potrebna nova Podgorka u Osečini. I sve to nismo mogli da radimo prethodnih godina, jer smo bukvalno zemlju vadili iz blata, kao feniks iz pepela. Podizali je, gradili je, radili, otvarali velike fabrike da bi ljudi mogli da imaju platu. E, sad možemo da radimo ovakve stvari koje će da pomognu i našim proizvođačima malina, našim proizvođačima šljiva, našim proizvođačima višnje, od Oblačinske višnje u Prokuplju do Knjaževačke višnje. Dakle, sve su to velike i važne stvari. Što se poljoprivrednika tiče, subvencije su redovne i biće samo veće. Posebno ćemo da podstičemo razvoj stočarske proizvodnje, i to je za nas od izuzetnog značaja.

- Što se same Vlade tiče, imaćemo svega 12 ministara. Svi ministri, ne računajući ministarstva sile, odbrane i policije, biće u istoj zgradi. Nema lenjostovanja, biće težak i naporan rad. Disciplina do maksimuma. Ako hoćeš da radiš u Vladi, moraš da radiš najmanje 10 sati, a ponekad ćeš morati da radiš i 12, 13 i 14 sati. Ali ovo što vam govorim bilo bi ništa ukoliko ne bismo proveli značajniju disciplinu i na terenu, u lokalnim samoupravama. Moraćemo, poštovani prijatelji, da zavedemo red i da lokalnim kabadahijama očitamo bukvicu. I da pokažemo da brinemo, a ne oni da nam srozavaju ugled. Da pokažemo da brinemo o svakom od vas. Da budemo spremni da odemo u svako selo i da to bude vlada koja će da radi na terenu, ne vlada koja će da radi u kabinetu i da svi budu zadovoljni što imaju tašnu, mašnu, sekretaricu i lep automobil, već da ljudi idu na teren i da rade na terenu. E, samo takva vlada ima šansu na uspeh. Mi živimo, poštovani građani Srbije, u nelakom vremenu. Živimo u vremenu potpune globalne destabilizacije, u kojoj ne možete ni da predvidite šta će se dogoditi sutra. Videli ste šta se događalo prethodnih dana u Francuskoj, Italiji, Portugalu. U Italiji ste videli vojsku na ulicama Milana, videli ste nemire, nerede, sve ono što su ljudi godinama stvarali teškim radom, u svojim prodavnicama, svojim proizvodima. Uništeno im je za jednu noć, zbog bahatih i arogantnih ljudi, onih koji misle da imaju pravo da uništavaju tuđe živote. Da nismo bili dovoljno oprezni, i da nije bilo vaše trpeljivosti i strpljenja, takva bi sudbina zadesila i Srbiju. To nikada nećemo dozvoliti. Za nas su mir i stabilnost od najvećeg značaja. I kada to govorim, jedna od ključnih tačaka našeg programa biće drugačiji, ozbiljniji i odgovorniji pristup obrazovanju i prosveti. Mi imamo škole koje ćemo da obnavljamo, i gotovo sve ćemo stići da obnovimo, ali te škole moraju da budu hramovi znanja, a ne stecište ili mesto za vođenje dnevne politike. I ukoliko postanem predsednik vlade, a kod nas se, za razliku od nekih drugih, zna i ko će biti predsednik vlade, zna se kakav nam je odnos prema sankcijama prema Ruskoj Federaciji, zna se i kakav nam je odnos prema Srbima kao tobože genocidnom narodu, zna se i kakav nam je odnos prema Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, kao što se kod nekih drugih ne zna, iako to Radio-televizija Srbije neretko pokušava da sakrije.

- Dakle, ono što je najvažnije, ukoliko postanem predsednik Vlade, garantujem vam, neće biti nikakve politike ni na fakultetima ni u školama. Kome je do politike, neka osnuje političku stranku, grupu građana, šta god želi, kako god želi, neka se bavi politikom na izborima, a naša deca će da uče, i ono što će oni da stiču, to je znanje, a ne da pišu grafite i da ruše nekoga ili da grade političke karijere umesto da grade svoje profesionalne karijere, umesto da budu uspešni ljudi, umesto da budu ljudi čije znanje niko ne može da im oduzme. Poštovani građani Srbije, prethodnih dana, prethodnih nedelja, pokušao sam da razgovaram sa našim političkim protivnicima. Meseci, godina. Nisu hteli. Dve godine. Ponudio sam duel našim, i debatu našim političkim protivnicima. Sa svima su hteli, sa mnom nisu hteli. Vi pogodite sami iz kojih razloga. A ja ću samo da dodam još jedan, nije to samo da su se uplašili, jer svakako da bi izgubili. Ovo što smo mi iznosili je program ozbiljne skupine politički pismenih ljudi. Ono što smo slušali od njih nije bio nikada nikakav program, to je bilo izražavanje mržnje prema onima koje ne mogu da pobede, i protiv kojih ne smeju da izađu ni na TV debatu, niti na duel. Dakle, tražio sam to sve. Čak je i Televizija Srbije pozvala mene protiv prvog na listi Studentske, i protiv Crte koja je glavni pomagač i glavni nosilac političke aktivnosti Studentske liste. Pristao sam da idem protiv njih dvoje. Odbili su.

- Naravno, Radio-televizija Srbije meni nije dala priliku da govorim, iako iz meni nepoznatog razloga ovi ljudi su to odbili. Ali smo zato mogli da slušamo i večeras, kao i svaki put, od predstavnika studentsko-blokaderske liste najstrašnije laži. Ja ću na nekoliko njih da odgovorim, poštovani građani. Držali su nam pridike sve ovo vreme oni koji su služili stranom faktoru i u ime stranog faktora, u ime stranih ambasada, rušili našu zemlju. Blokirali je i palili dok smo mi radili i gradili. Dok smo gradili stotine i hiljade kilometara puteva, izgradili više kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica nego što je 70 godina ranije pre toga izgrađeno. Izgradili, rekonstruisali 828 kilometara pruga. Izgradili potpuno novu brzu prugu, gradimo brzu između Beograda i Subotice, gradimo novu brzu prugu između Beograda i Niša. Otvarali Niš-Brestovac prema Leskovcu i nastavićemo to da radimo, kao što smo rekonstruisali Beograd-Valjevo, pa ćemo i Valjevo-Vrbnica do crnogorske granice. Za to vreme su oni samo blokirali i zaustavljali našu zemlju. E, ti ljudi su, kada su shvatili da su ih ljudi prozreli i da imaju ogoljenu antisrpsku politiku, da im je politika uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Ja želim da vam ukažem na činjenicu, može sad to da se vrati, pa da pogledate, ako im oni ne daju i reprizu sa RTS-a, jer su sve vreme, zajedno sa N1 i Novom S, na najprljaviji način učestvovali u provođenju revolucije protiv građana Srbije i protiv države Srbije. I na pitanje hoće li uvoditi sankcije Rusiji, oni su rekli: "Pa ne, Rusi štite Kosovo." Samo vam nisu rekli da će istog dana kada pobede da uvedu sankcije Ruskoj Federaciji.

- Naravno, to se neće dogoditi, samo je važno da to vi znate. A to zna i Vladimir Putin, i nije slučajno Vladimir Putin rekao da se nada da ću ja biti premijer, a ne neko drugi. Dakle, samo da to imate u vidu. Kada ih pitate za Kosovo, oni kažu: "Pa ne, ne, mi nikada ne bismo prihvatili i potpisali francusko-nemački sporazum" aludirajući na to da smo mi to potpisali. Nikada to nisam potpisao, čak sam rekao da me je tada bolela ruka i da nisam želeo da potpišem. Vidite o kakvim lažovima i prevarantima je reč. Sve što kažu, sve slažu. O Kosovu i Metohiji pričate vi? Ima vas 120 na toj listi koji ste bili u dosadašnjoj vlasti. 120 vas koji ste doprineli činjenici da takozvano Kosovo samoproglasi svoju nezavisnost 2008. godine, i ništa po tom pitanju niste preduzeli. Da istovremeno 95 zemalja prizna nezavisno Kosovo? Zamerate meni, koji sam učestvovao i direktno, naporno, marljivo i vredno radio na otpriznavanju Kosova za 28 zemalja. Vi koji to ni za jednu jedinu zemlju niste uradili. Vi kojima nikada Kosovo i Metohija na pamet nije pala, i nemate ni jednog kandidata sa Kosova i Metohije. Mi imamo više kandidata sa Kosova i Metohije, Srba, junačnih Srba koji nam čuvaju ime i prezime. Oni nemaju ni jednog. O Republici Srpskoj nam pričaju oni koji su se posvađali sa studentima iz Republike Srpske, a za 14 godina niste čuli ni jednu ružnu reč između rukovodstva Srbije i Republike Srpske. Sve vreme smo radili zajedno na dobrobiti našeg naroda, i istočno i zapadno od reke Drine. Samo hoću da ljudi čujete činjenice. Slušali ste laži o korupciji i kriminalu. Večeras su vam rekli: "Pa kako može Moravski koridor da košta više od 600 miliona evra? " 112,5 kilometara da ne košta 600 miliona evra? Najširi digitalni autoput? Ajde napravite jedan, ko Boga vas molim, i za milijardu i 600, ako možete, na tom području. Samo da vidite s kakvim prevarantima imamo posla. Svaka reč im je laž, a ništa o državi ne znaju osim: potpuno nekompetentni. Njihovi najveći stručnjaci, videli ste sinoć, ne ume rečenicu da izgovori.

- Kokanović, veliki stručnjak, i Jovo Bakić da nam uče decu da je vladika Nikola isto što i Alojzije Stepinac? E, takvo obrazovanje mi u Srbiji nećemo. Vladika Nikola je za naš svetac i to znaju svi ljudi, i u Čačku, i u Valjevu, i u Kraljevu, i na svakom mestu, i u Ljubostinji, Trsteničkoj, svuda gde je vladika Nikolaj ostavio svoj trag. Da završim: poštovani građani, hvala vam na svojoj podršci, hvala vam na svojoj ljubavi prema našoj otadžbini Srbiji. Pozivam vas, vas sa juga Srbije, da sutra dođete na naš završni skup u Nišu, od 18:00. I hvala vam za jednu divnu i čistu kampanju. Mislim da smo osvetlali obraz Srbiji jednom poštenom, čistom, fer, i na činjenicama zasnovanoj kampanji. Borićemo se za Srbiju u budućnosti, radićemo zajedno sa vama, brinućemo, ali čuvaćemo Srbiju. Čuvaćemo Srbiju, njenu slobodu, suverenost i nezavisnost. Vodićemo sami politiku, i ukoliko mi dobijemo vaše poverenje, nama neće upravljati ni ambasade ni bilo koji drugi centri moći. Živela Srbija, do konačne pobede 25. Važno je da izađemo. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Važno je da izađemo, i važno je da ih pobedimo, da ih pobedimo ubedljivo.