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Premijer Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut govorio je o privatnom životu, supruzi dr Jelici Bjekić Macut, koja je takođe poznati endokrinolog, ali i o odrastanju njihove ćerke, gimnazijalke koja, kako kaže, ne propušta priliku da roditeljima pokaže da "ne znaju baš sve".

"Dobro je kada imate supružnika iz iste oblasti"

Na pitanje koliko je značajno to što su i on i njegova supruga posvećeni endokrinologiji i kako izgleda nauka u njihovom domu, Macut je kroz šalu poručio da bi najbolji odgovor na to pitanje mogla da da njihova ćerka.

"Treba pitati našu ćerku kako mi to pričamo i da li je njoj sve to dosadno ili nije. Ali, šalim se. Nekako je možda i dobro kada imate supružnika koji je iz iste oblasti. Puno je takvih situacija u medicini. Prosto vas put koji ste odabrali nanese da se upoznate sa nekim ko je iz iste oblasti. Nekako se tu privučete", ispričao je Macut gostujući u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji.

Premijer je zatim otkrio da su se on i njegova supruga upoznali upravo tokom specijalizacije, na Klinici za endokrinologiju, gde su se, kako je objasnio, njihove različite ličnosti pokazale kao dobra kombinacija.

Đuro Macut Foto: Marko Karovic

"Mi smo se upoznali na specijalizaciji, upravo tu na Internoj B, mislim, na Klinici za endokrinologiju. I tako smo se, u stvari, nekako i shvatili kao otprilike dve energije koje se negde međusobno harmonizuju. Znate, ona je energična žena, ja sam neko ko je više kao moj otac, tako negde tiši i možda analitičniji. I to je, u stvari, neka formula uspeha", rekao je Macut.

Njegova supruga dr Jelica Bjekić Macut godinama radi u Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa i, baš kao i on, posvećena je medicini. Macut smatra da zajednička profesija njihov odnos čini posebnim, jer jedno drugo mogu da razumeju i u najtežim trenucima.

"Ona je isto izuzetno posvećena endokrinologiji i radi u Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa već toliko godina. I mislim da je to jedna jako dobra situacija. Možda to nekima zvuči malo šašavo, ali nekada je i dobro deliti težinu posla kojim se bavite, jer medicina nije laka. Nekad vas treba razumeti i vaš supružnik", objasnio je.

Kako je istakao, lekarski poziv donosi brojne izazove, a upravo razumevanje osobe sa kojom delite život može da bude presudno.

"Izuzetno je teško raditi u medicini i kad imate izazove i teške situacije, vi to morate sa nekim podeliti. Ako je neko pored vas koji to ne shvata i ne razume, tu onda nema budućnosti. To je definitivno. Tako da je negde naš put krenuo zajedno i mi smo tu nastavili. U dve bolnice radimo, ali, kažem, to nije loše dopunjavanje. U našem slučaju se to ispostavilo kao jedna dobra formula uspeha", ispričao je Macut.

Đuro Macut Foto: Marko Karovic

"Užasno smo dosadni i zamaramo je"

Iako su oboje ostvareni lekari, u njihovom domu se, kako je otkrio Macut, ne razgovara uvek samo o medicini i nauci. Njihova ćerka, koja pohađa Prvu beogradsku gimnaziju, nalazi se u periodu odrastanja u kojem sve češće preispituje roditeljske savete i pokušava da izgradi sopstveni identitet.

Na pitanje kako izgleda odgajati adolescentkinju uz dve zahtevne karijere i da li su joj roditelji ponekad "dosadni", Macut je odgovorio bez ulepšavanja.

"Da, užasno smo dosadni i zamaramo je. U stvari, ona to gleda sa strane i nas procenjuje svuda i uvek. I mi, u stvari, nekako mislimo, znate kako mladi, da otprilike roditelji ništa ne znaju, ali vas lepo spuste na zemlju i sve vam objasne da se vi uopšte ne razumete u to što njoj treba i ni u šta se mi ne razumemo i tako dalje", ispričao je kroz osmeh.

Ipak, kako je naglasio, upravo mu je taj period odrastanja posebno simpatičan. Ćerkin otpor prema roditeljskim pravilima i pokušajima da je usmere ne doživljava samo kao problem, već i kao prirodan deo sazrevanja.

Đuro Macut Foto: Marko Karovic

"To je, u stvari, jedan zanimljiv period odrastanja. To je meni prosto jako simpatično, taj njen otpor i pobuna prema nama, jer mi želimo da je negde usmerimo i da je možda ukalupimo, ali ona, naravno, to ne želi", rekao je Macut.

Njihova ćerka pohađa Prvu beogradsku gimnaziju, a svakodnevno kretanje kroz prestonicu za nju predstavlja i novo iskustvo osamostaljivanja.

"Mi imamo jednu kasnu adolescentkinju koja ide u Prvu beogradsku gimnaziju i sva je ponosna zbog toga, ide u svoju školu i, naravno, putuje jako puno kroz Beograd. I to je sad sve njoj jedna nova dimenzija nečega i taj ulazak u jedan svet Beograda je jako dobar. Ja mislim da je Beograd jedan idealan grad za odrastanje dece. U nekom smislu nije prevelik, nije suviše mali, onako je sve taman", ispričao je premijer.

"Pokušavamo da joj usadimo prave ljudske vrednosti"

Macut je priznao da roditeljski posao nije uvek jednostavan, posebno kada se obaveze, profesionalni izazovi i putovanja odraze na porodični život. Ipak, veruje da deca mogu da razumeju roditeljske obaveze i da iz odnosa sa njima usvoje važne životne lekcije.

"Naravno, dete je tu i pogođeno nekada našim poslom i putovanjima i, ne znam, nerazumevanjem prema njoj, ali mislim da deca jako dobro to razumeju, da se negde identifikuju, da li sa roditeljima", rekao je.

Đuro Macut Foto: Marko Karovic

Kako je naglasio, on i supruga trude se da ćerku vaspitavaju u duhu vrednosti koje su i sami poneli iz svojih porodica, ali bez nametanja veštačkih obrazaca ponašanja.

"Mi pokušavamo stvarno da njoj usadimo neke kvalitete ljudske, one prave, ne stvarno izveštačene, i neke prave vrednosti koje smo mi nasledili od naših roditelja. Pošto je i supruga iz jedne porodice gde je ona jedan od prvih lekara, ja sam prvi u svojoj porodici, prosto smo mi naučili da se borimo i tako nekako odgajamo i naše dete", objasnio je Macut.

Prema njegovim rečima, važno je da ćerka nauči da bude svoja, da ima samopouzdanje i da izgradi sopstveni stav, čak i kada se on ne poklapa u potpunosti sa stavovima roditelja.

"Pokušavamo da joj objasnimo da mora biti i svoja, ali da mora da ima svoj stav. Moja supruga je tu, naravno, negde bliža, jer je prvo i devojčica u pitanju, ali mislim da su majke tu jako bitne za odrastanje deteta. Prosto, taj kontakt sa majkama je i bliži, pogotovo kad su devojčice u pitanju", zaključio je Macut gostujući u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji.

Kurir.rs