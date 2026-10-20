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Predsednik SNS Miloš Vučević rekao je večeras da očekuje ubedljivu pobedu liste "Ujedinjena Srbija".

- Podrška našoj listi Aleksandra Vučića i Ujedinjenja Srbije je podrška nezavisnoj suverenoj politici, odnosno nezavisnoj suverenoj Srbiji. Srbija koja vodi računa o svojim nacionalnim, narodnim i državnim interesima, koja se ne stidi ni svog imena, ni prezimena, ni svog naroda. Srbija koja čuva Kosovo i Metohiju kao sastavni deo Srbije. I očekujem ubedljivu pobedu naše liste baš na Kosovu i Metohiji, odnosno od strane Srba na Kosovu i Metohiji, što će najbolje potvrditi da oni znaju ko je garant očuvanja i srpskog imena i prezimena na Kosovu i Metohiji, i ko je garant borbe, političke borbe, za Kosovo i Metohiju, čuvajući, naravno, mir i stabilnost koji su preduslovi svakog, posebno ekonomskog, razvoja naše države - rekao je Vučević i nastavio:

- Ali isto tako, pobeda naše liste, Aleksandar Vučić i Ujedinjenje Srbije, pobeda ljudi koje smo kandidovali, pre svega politike koje smo kandidovali, jeste garant da se niko neće igrati revizije istorije i niko neće otvarati Pandorinu kutiju koja se zove Vojvodina. Dobro. Da niko neće poništiti odluke i Majske skupštine u Karlovcima i Miletićevog zaveta, Velike narodne skupštine, i vekovne težnje naroda severno od Save i Dunava, danas neotuđivog dela Srbije, ili neotuđivog parčeta Srbije, Srem, Banat i Bačka, da nas ne bi opet stavljali u neke prikolice ili rekli da nam nije mesto tamo. Posebno, pošto dolaze sa severa države, smo zabrinuti, ili gledamo sa posebnom pažnjom sve ono što se dešava na severu Srbije.

On je naveo da pobeda ove liste garantuje u skladu sa Dejtonskim sporazumom, očuvanje i podršku Republici Srpskoj, ali i čuvanje Srba, njihovih prava, sloboda.

- I baš zato, najveću podršku, kada govorimo o regionu, naša lista vidi, prepoznaje, čuje, oseti iz Republike Srpske. Posebno smo zahvalni studentima Univerziteta u Republici Srpskoj, i žao nam je što ovaj blokaderski deo studenata iz naše države nije odgovorio na bratski poziv studenata iz Republike Srpske da zajednički postignu dogovor, da sednu kao braća i sestre i da kažu da su Srbija i Republika Srpska nešto što ne sme da bude posvađano i podeljeno. Zato, pobeda liste Aleksandar Vučić garantuje očuvanje Srbije kao države, a ne entiteta, suverene i nezavisne države - poručio je on.