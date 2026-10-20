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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je da ekonomski program koji je započet u Srbiji ima dva stuba: podizanje životnog standarda građana Srbije i investicije.

- Srbija ja imala stopu rasta i rast našeg BDP-a 3,6%. Već naredne godine idemo na preko 4%, zajedno sa velikom izložbom EXPO koja će biti održana u našoj zemlji, i bićemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Šta to znači, i zašto je to važno za građane Srbije? Dakle, što nam je veća stopa rasta, to je više novca i za investicije, ali takođe i za povećanje plata, povećanje penzija. To znači i nova radna mesta, i to je taj ekonomski program koji smo započeli već, ili na kraju fiskalne konsolidacije od 2018. godine. Dva su stuba. Dakle, jedan je povećanje životnog standarda, podizanje životnog standarda građana Srbije, a drugi je investicije - rekao je Mali i nastavio:

- Što se životnog standarda tiče, poslednji podatak iz jula meseca: prosečna zarada u Srbiji je 1.034 evra. Poređenja radi, 2012. je bila negde oko 330 evra. Minimalna zarada od 1. januara će biti 600 evra. Poređenja radi, 2012/11 bila je 15.700 dinara. A već od 1. decembra, dakle za nešto malo više od mesec dana, prosečna penzija u Srbiji biće 520 evra, a bila je 204 evra 2012. godine. Zašto mi je ovo važno da napomenem? Kada gledate životni standard građana Srbije i kupovnu moć, dakle prvi put u istoriji ove godine, minimalna zarada pokriva minimalnu potrošačku korpu, a prosečna zarada pokriva prosečnu potrošačku korpu. 2011/12, za vreme Dejana Šoškića, koji sad, kako sam razumeo, će u ime te studentsko-blokadarske liste možda biti njihov predsednik vlade, dakle ta korpa nije bila ni do pola pokrivena.

On je rekao da je to pokazatelj koliko nam je porasla kupovna moć u realnom, dakle, iznosu, u tim jedinicama kupovne moći.

- Što se investicija tiče, ono o čemu je i Aleksandar Vučić do sada govorio, idemo snažno, gradimo autoputeve, brze pruge, to se i golim okom može videti. Deo našeg programa koji smo dodali na program Srbija 2025 je i milijarda i 300 miliona evra novih investicija u zdravstvo, dakle samo da rekonstruišemo sve objekte, zdravstvene objekte na teritoriji naše Srbije, plus naravno dodatne investicije i u retke bolesti i sve ono što je važno, lečenje retkih bolesti, i sve ono što je važno za građane Srbije - naveo je Mali.

Mali je rekao da u ovom trenutku naša ekonomija je jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.

- Ono što je uslov svega toga, to hoću da napomenem je stabilnost. I hoću samo građanima Srbije da pokažem kako je stabilnost u poslednjih 10 godina. Dakle, ovo je devizni kurs, kurs dinar prema evru, dakle kao što vidite, ravna linija, stabilan kurs, kurs koji nam upravo omogućava da u realnom iznosu podižemo plate i penzije. Ovo vam je slika, dakle, poslednjih 10 godina. A pogledajte, poštovani građani Srbije, rezultat rada Dejana Šoškića dok je bio guverner Narodne banke. Samo da se podsetite onoga ko je i koga, koji je najveći uništitelj dinara. Ovo je bilo od 2008. do 2012., kada je dinar izgubio 50% svoje vrednosti, kada je bila dvocifrena inflacija, kada su plate, penzije u realnom iznosu gubile na vrednosti, i kada je stopa nezaposlenosti bila 25,9%. Danas je na istorijskom minimumu 7,2%. Dakle, što se tiče liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, mi ćemo nastaviti da na ovaj način vodimo odgovornu ekonomsku politiku, svake godine, meseca, dana, kada god možemo, da povećavamo i plate i penzije, da otvaramo nova radna mesta, nove fabrike, ulažemo u puteve, sve ono što doprinosi rastu našeg BDP-a, ali u istom trenutku, u isto vreme, nikada se nećemo igrati sa stabilnošću, dakle sa stabilnošću. Stabilnost dinara je zagarantovana, za razliku od Dejana Šoškića i te blokaderske liste koja se igrala i uništila živote građana Srbije do 2012. godine - naveo je Mali.