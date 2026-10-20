Slušaj vest

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je da ekonomski program koji je započet u Srbiji ima dva stuba:  podizanje životnog standarda građana Srbije i investicije.

- Srbija ja imala stopu rasta i rast našeg BDP-a 3,6%. Već naredne godine idemo na preko 4%, zajedno sa velikom izložbom EXPO koja će biti održana u našoj zemlji, i bićemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Šta to znači, i zašto je to važno za građane Srbije? Dakle, što nam je veća stopa rasta, to je više novca i za investicije, ali takođe i za povećanje plata, povećanje penzija. To znači i nova radna mesta, i to je taj ekonomski program koji smo započeli već, ili na kraju fiskalne konsolidacije od 2018. godine. Dva su stuba. Dakle, jedan je povećanje životnog standarda, podizanje životnog standarda građana Srbije, a drugi je investicije - rekao je Mali i nastavio:

- Što se životnog standarda tiče, poslednji podatak iz jula meseca: prosečna zarada u Srbiji je 1.034 evra. Poređenja radi, 2012. je bila negde oko 330 evra. Minimalna zarada od 1. januara će biti 600 evra. Poređenja radi, 2012/11 bila je 15.700 dinara. A već od 1. decembra, dakle za nešto malo više od mesec dana, prosečna penzija u Srbiji biće 520 evra, a bila je 204 evra 2012. godine. Zašto mi je ovo važno da napomenem? Kada gledate životni standard građana Srbije i kupovnu moć, dakle prvi put u istoriji ove godine, minimalna zarada pokriva minimalnu potrošačku korpu, a prosečna zarada pokriva prosečnu potrošačku korpu. 2011/12, za vreme Dejana Šoškića, koji sad, kako sam razumeo, će u ime te studentsko-blokadarske liste možda biti njihov predsednik vlade, dakle ta korpa nije bila ni do pola pokrivena.

On je rekao da je to pokazatelj koliko nam je porasla kupovna moć u realnom, dakle, iznosu, u tim jedinicama kupovne moći.

- Što se investicija tiče, ono o čemu je i Aleksandar Vučić do sada govorio, idemo snažno, gradimo autoputeve, brze pruge, to se i golim okom može videti. Deo našeg programa koji smo dodali na program Srbija 2025 je i milijarda i 300 miliona evra novih investicija u zdravstvo, dakle samo da rekonstruišemo sve objekte, zdravstvene objekte na teritoriji naše Srbije, plus naravno dodatne investicije i u retke bolesti i sve ono što je važno, lečenje retkih bolesti, i sve ono što je važno za građane Srbije - naveo je Mali.

Mali je rekao da u ovom trenutku naša ekonomija je jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.

- Ono što je uslov svega toga, to hoću da napomenem je stabilnost. I hoću samo građanima Srbije da pokažem kako je stabilnost u poslednjih 10 godina. Dakle, ovo je devizni kurs, kurs dinar prema evru, dakle kao što vidite, ravna linija, stabilan kurs, kurs koji nam upravo omogućava da u realnom iznosu podižemo plate i penzije. Ovo vam je slika, dakle, poslednjih 10 godina. A pogledajte, poštovani građani Srbije, rezultat rada Dejana Šoškića dok je bio guverner Narodne banke. Samo da se podsetite onoga ko je i koga, koji je najveći uništitelj dinara. Ovo je bilo od 2008. do 2012., kada je dinar izgubio 50% svoje vrednosti, kada je bila dvocifrena inflacija, kada su plate, penzije u realnom iznosu gubile na vrednosti, i kada je stopa nezaposlenosti bila 25,9%. Danas je na istorijskom minimumu 7,2%. Dakle, što se tiče liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, mi ćemo nastaviti da na ovaj način vodimo odgovornu ekonomsku politiku, svake godine, meseca, dana, kada god možemo, da povećavamo i plate i penzije, da otvaramo nova radna mesta, nove fabrike, ulažemo u puteve, sve ono što doprinosi rastu našeg BDP-a, ali u istom trenutku, u isto vreme, nikada se nećemo igrati sa stabilnošću, dakle sa stabilnošću. Stabilnost dinara je zagarantovana, za razliku od Dejana Šoškića i te blokaderske liste koja se igrala i uništila živote građana Srbije do 2012. godine - naveo je Mali.

Detaljno predstavljanje liste pročitajte u posebnoj vesti.

Ne propustitePolitikaOVAKO JE BLOKADER RISTIĆ BRUTALNO ZAPRETIO SINIŠI MALOM: "Ako budete ćutali, biće vam to olakšavajuća okolnost" (VIDEO)
Siniša Mali
Politika"U NJEGOVO VREME JE BILA SAMO KRAĐA, SADA SU PLATE ČETIRI PUTA VEĆE!" Mali matirao Đilasa u debati: Izneo tačne brojke o platama lekara i medicinskih sestara!
Siniša Mali Dragan Đilas
PolitikaBLOKADER BRUTALNO PRETIO MALOM, ON GA RASTURIO U DEBATI: Kako vas nije sramota, odakle vama blokaderima pare?! Da li ste od Šveđana dobili 2,5 miliona?
Siniša Mali jugoslav Ristić
Politika"BUDE LI 25. OKTOBRA DOŠAO DEJAN ŠOŠKIĆ, ETO NAMA PONOVO TAJKUNA" Siniša Mali za Kurir TV o rezultatima ekonomske politike blokaderskih vođa
Siniša Mali (1).jpeg