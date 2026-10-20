- Ja ću reći samo par reči o nečemu gde ponovo: samo lista Aleksandar Vučić i jedino Srbija ima neki plan i program, i uradila je nešto za Srbiju, to je oblast modernizacije i digitalizacije. Mi smo krenuli 2012, praktično od nule. Aleksandar Vučić je tada, kao predsednik Vlade Republike Srbije, otvorio prvi naučno-tehnološki park u Srbiji, u Beogradu. Od tada smo izgradili 4 naučno-tehnološka parka, izgradili smo državni data centar u Kragujevcu, napravili nacionalnu platformu za veštačku inteligenciju, uveli elektronsku upravu kako bi olakšali život i pojednostavili život našim građanima, kako bi za njih zaista bili pravi servis, a ne da oni budu naši kuriri. I došli do toga da je Srbija danas, po proceni Svetske banke, druga odmah iza i odmah iza Estonije u Evropi po spremnosti za digitalizaciju i modernizaciju javne uprave, i šesta u svetu - rekla je ona i nastavila: