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Niš - grad prepoznatljiv po svom temperamentu, energiji i južnjačkom duhu, sutra, 21. oktobra, biće mesto velikog okupljanja na Trgu kralja Milana, gde će biti održan skup liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“. Uz zvuke truba, poznate muzičke hitove naših legendi narodne muzike i obraćanja političkih zvaničnika, jug Srbije biće u centru događaja posvećenog planovima za budućnost ovog dela zemlje.

Muzički program počinje oko 16.30 časova, a atmosferu će zagrejati poznata imena narodne muzike: Nedeljko Bilkić, Čeda Marković, Saša Matić i sestre Gobović. Poseban pečat događaju daće trubači, neizostavni simbol juga Srbije, čiji će se zvuci prolomiti centralnim gradskim trgom i doneti prepoznatljivu energiju ovog kraja.

Niš je poznat po svom temperamentu, neposrednosti i ljubavi prema muzici, pa će se i ovog puta očekivati atmosfera u duhu juga - uz pesmu, trube i ritam koji prati najveća okupljanja u ovom delu Srbije.

Zvanični deo skupa počinje u 18 časova, kada će se okupljenim građanima obratiti Milorad Dodik i Tomislav Nikolić, a potom i Aleksandar Vučić, koji će predstaviti plan i program za razvoj juga Srbije. Njegovo obraćanje biće posvećeno pravcima razvoja ovog dela zemlje i pitanjima važnim za njegovu budućnost.

Ozbiljne državničke poruke biće deo događaja koji će spojiti politički program sa muzikom, tradicijom i prepoznatljivim južnjačkim duhom. Završnica programa biće obeležena vatrometom, uz muziku i atmosferu koja će zaokružiti veče na Trgu kralja Milana.