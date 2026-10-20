ovo mu (ni)je u biografiji

ovo mu (ni)je u biografiji

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Na društvenim mrežama ponovo je isplivao video-snimak sa velikog svesrpskog protesta "Kosovo je Srbija", održanog u februaru 2008. godine ispred Doma Narodne skupštine, neposredno nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova.

Dok sa govornice grmi tadašnji zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić, kamera u prvom redu bina hvata jedno dobro poznato lice: košarkaša Dejana Bodirogu.

Snimak je na Iksu (X) podeljen uz komentar koji pogađa u samu srž:

"Pa ko to nama čuva leđa Tomi Nikoliću? Šta je ovo, pitam?"

Ne moramo podsećati, ali Dejan Bodiroga se danas nalazi na Studentskoj listi za predstojeće izbore. Znači, Bodiroga je opcija protiv ideologije uz koju je do juče bio. Pa kako ovog detalja, ne tako beznačajnog, nema u biografiji košarkaša koju je dostavio moćnom plenumu koji je tako pažljivo birao kandidate za listu?!

Kako se to od podrške SRS mitingu 2008. godine i protesta zbog Kosova i Metohije stiže do studentske liste koja u 11 tačaka programa odštampanog na flajeru uopšte nema tačku KiM?

Sećamo se da je jedna od zamerki plenumaša na Bodirogu bila ta da je "nedovoljno obrazovan", ali se ipak našao na listi i to na, i pored svega, visokoj 24. poziciji.