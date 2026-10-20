Slušaj vest

Ministar pravde Republike Srpske i predsednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak poručio je da podržava listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, ističući značaj očuvanja nacionalnog identiteta, vere, istorije i bliskih veza Srbije i Republike Srpske.

Selak je u objavi na društvenoj mreži Iks kritikovao političke kandidate koji, kako je naveo, napadaju Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha, odriču se srpskih heroja i zanemaruju stradanje srpskog naroda.

„Ne znam kako bilo koji Srbin može da podrži kandidate koji napadaju Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha, odriču se srpskih heroja, Kosovo i Metohiju smatraju državom, sopstveni narod proglašavaju genocidnim, a zločine nad Srbima negiraju ili prećutkuju, dok nas iz Republike Srpske nazivaju genocidašima“, naveo je Selak.

On je poručio da je odnos prema veri, narodu i istorijskim žrtvama pitanje identiteta, časti i odgovornosti, a ne dnevne politike.

„Za mene je to dno i ruglo svakog društva. Ko se odriče svoje vere, svojih heroja, svog naroda i njegovih žrtava, ne može očekivati moju podršku“, istakao je Selak.

Govoreći o političkoj sceni u Srbiji, Selak je otvorio pitanje liderstva i odgovornosti opozicije, upitavši ko je njen lider, ko stoji iza njene politike i ko je spreman da pred građanima preuzme odgovornost za svoje stavove.

Posebno je pohvalio angažman predsednika Srbije Aleksandra Vučića u kampanji.

„Aleksandar Vučić ovu kampanju nosi gotovo sam i za to mu svaka čast! Dok on izlazi pred građane i razgovara sa narodom, drugi kao da kriju i sopstvenog lidera i sopstvenu odgovornost“, poručio je Selak.

Selak je naglasio da njegova podrška listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ proizlazi iz opredeljenja za politiku koja čuva nacionalno dostojanstvo, istorijsko pamćenje i posebne odnose Srbije i Republike Srpske.

„Srbija i Republika Srpska imaju neraskidive veze. Naš narod zaslužuje jasne stavove, hrabro rukovodstvo i ljude koji se svog naroda ne sjete samo kada dođu izbori“, naveo je Selak.