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Savet ministara BiH dao je saglasnost za organizovanje glasanja državljana Srbije na teritoriji BiH na parlamentarnim izborima 25. oktobra 2026. godine.

Odluka je usvojena jednoglasno na današnjoj vanrednoj telefonskoj sednici, a MIP BiH je zaključkom zadužen da o tome obavesti Ambasadu Srbije u BiH.

Današnja sednica SM BiH organizovana je na zahtev zamenika predsedavajućeg Saveta ministara Staše Košaraca, koji je istakao da je zahvalan kolegama na iskazanoj podršci i političkoj odgovornosti.

- Važno je da državljani Srbije koji borave u Srpskoj i FBiH mogu ostvariti svoje biračko pravo i glasati na predstojećim parlamentarnim izborima. Ujedno koristim priliku da pozovem sve građane da na izborima 25. oktobra podrže Aleksandra Vučića i listu "Ujedinjena Srbija", jer su to politike koje čuvaju srpske nacionalne interese, jačaju Srbiju i vode je putem stabilnosti, razvoja i sigurne budućnosti - dodao je Košarac.

Ističe da je snažna Srbija je oslonac Srpske, a jedinstvo srpskog naroda, međusobna podrška i sabornost ostaju trajna obaveza prema našem narodu i budućim generacijama.