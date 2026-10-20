ODLUKA SAVETA MINISTARA BiH Omogućeno glasanje državljanima Srbije na teritoriji BiH
- Savet ministara BiH dao je saglasnost da državljani Srbije glasaju na teritoriji BiH na parlamentarnim izborima 25. oktobra 2026. godine.
- Odluka je usvojena jednoglasno na vanrednoj telefonskoj sednici, a MIP BiH treba da obavesti Ambasadu Srbije u BiH.
Savet ministara BiH dao je saglasnost za organizovanje glasanja državljana Srbije na teritoriji BiH na parlamentarnim izborima 25. oktobra 2026. godine.
Odluka je usvojena jednoglasno na današnjoj vanrednoj telefonskoj sednici, a MIP BiH je zaključkom zadužen da o tome obavesti Ambasadu Srbije u BiH.
Današnja sednica SM BiH organizovana je na zahtev zamenika predsedavajućeg Saveta ministara Staše Košaraca, koji je istakao da je zahvalan kolegama na iskazanoj podršci i političkoj odgovornosti.
- Važno je da državljani Srbije koji borave u Srpskoj i FBiH mogu ostvariti svoje biračko pravo i glasati na predstojećim parlamentarnim izborima. Ujedno koristim priliku da pozovem sve građane da na izborima 25. oktobra podrže Aleksandra Vučića i listu "Ujedinjena Srbija", jer su to politike koje čuvaju srpske nacionalne interese, jačaju Srbiju i vode je putem stabilnosti, razvoja i sigurne budućnosti - dodao je Košarac.
Ističe da je snažna Srbija je oslonac Srpske, a jedinstvo srpskog naroda, međusobna podrška i sabornost ostaju trajna obaveza prema našem narodu i budućim generacijama.
- Srpska je pobedila 4. oktobra, a Srbija pobeđuje 25. oktobra - dodao je Košarac u objavi na društvenoj mreži Instagram.