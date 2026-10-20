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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da će, ukoliko postane premijer sva ministarstva biti smeštena u istoj zgradi, a da će u posebnoj zgradi moći da budu samo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane.

Kako je dodao, u novoj vladi koja bi imala 12 ministarstava, biće novih ljudi.

"Radi se kao tim, po ceo dan. Nijedan ne može da izađe iz zgrade dok ja ne odobrim, dok ne kažem. Sviđa ti se, sviđa, ne sviđa ti se, ne sviđa. Ako sam ja tu, moraš i ti da budeš tu", rekao je Vučić gostujući na TV Informer.

Dodao je da je kao predsednik države imao dosta protokolarnih obaveza, ceremonija i poseta, ali da predsednik vlade mora da bude prisutan u svakom selu i gradu i na svakom mestu.

"Predsednik vlade se bavi svim dnevnim problemima. Predsednik vlade mora da bude svuda prisutan, u svakom selu, u svakom gradu. Predsednik vlade mora da rešava te stvari. Mora da zove dnevno gradonačelnike, predsednike opština. Mora da radi kao švajcarski sat", naveo je Vučić.

Na pitanje koliko će ministara ostati na funkciji, Vučić je naveo da će biti novih imena u novoj Vladi Srbije, ali da je još uvek rano o tome da se govori.

"Naravno da će da bude novih imena, ali neću time da se bavim. Neću time da se bavim dok je zec u šumi. Sad ja pripremam ražanj, a zec u šumi, pusti tu te priče. Ja ću da razmišljam o tome kad se izbori završe", rekao je Vučić.

Istakao je da je već razmatrao opcije gde mogu da budu smeštena sva ministarstva i da je otvoren za svaki predlog.

On je naveo kao mogućnost da svi budu smešteni u Palati Srbije, a da zgrada u Nemanjinoj bude muzej žrtava agresije ili neki drugi muzej.