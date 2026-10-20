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Analitičar Nikola Parun izjavio je, komentarišući podršku koju uživa Aleksandar Vučić, da postoji milion sigurni birača koji će glasati za Vučića i poručio Studentskoj listi da se on "ne bi opuštao i proglašavao pobedu unapred".

- To su uglavnom stariji glasači i ja se ne bih opuštao baš. Kada je Vučić u pitanju, on je dosad pokazao da je sposoban da svakog svog birača izvede na glasanje! Ne bih bio spreman da tvrdim da je pobeda Studentske liste zagarantovana, naprotiv - kazao je Parun u emisiji na blokaderskoj "Nova S".

Govoreći o spoljnoj politici i odgovarajući na pitanje kakvu politiku građani mogu da očekuju ako neki "novi ljudi" uđu u parlament, Parun je rekao da nema odgovor na to.