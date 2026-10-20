"MANIFESTACIJA FAŠISTIČKE NOVINARSKE AUTONOMIJE" Brnabićeva o zabrani Vučića na N1: Deceniju ste od njega pravili monstruma, a sada se plašite 24 minuta!
V.d. predsednika Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na odluku redakcije N1 da Aleksandru Vučiću, nosiocu liste "Ujedinjena Srbija" ne dozvoli da u programu te televizije predstavi program izborne liste, nazivajući takvu odluku manifestacijom fašističke novinarske autonomije.
- Kažu na N1 da je zabrana Aleksandru Vučić da predstavi listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" na ovom "mediju" direktna manifestacija novinarske autonomije. Tačno. Manifestacija fašističke novinarske autonomije. Pored toga, autonomije koja označava kršenje Ustava i zakona Republike Srbije, kao i Kodeksa novinara Srbije. Mada, nije da ste bilo šta od svega toga ikada poštovali. Sada ste samo pokazali tačne razmere vašeg ekstremizma - navela je Brnabićeva na Iksu.
Kako je istakla, preko deceniju su svakodnevno pokušavali od Aleksandra Vučića da naprave monstruma, čudovište, bolesnika, čoveka "negativno rođenog" i samog đavola.
- Preko deceniju ste targetirali njegovu porodicu - od njegove dece, do njegovih roditelja. A onda ste se toliko uplašili da niste mogli da mu dozvolite 24 minuta da se obrati ljudima, kojima svakodnevno ispirete mozak u svojevrsnoj psihološkoj operaciji. Time ste pokazali slabost - uostalom, kao i svako ko baštini takve nacističke metode ućutkivanja i proganjanja kakve vi demonstrirate. Sa druge strane, Aleksandar Vučić je pokazao kakvi ste - kazala je Brnabićeva.