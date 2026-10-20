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V.d. predsednika Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na odluku redakcije N1 da Aleksandru Vučiću, nosiocu liste "Ujedinjena Srbija" ne dozvoli da u programu te televizije predstavi program izborne liste, nazivajući takvu odluku manifestacijom fašističke novinarske autonomije.

- Kažu na N1 da je zabrana Aleksandru Vučić da predstavi listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" na ovom "mediju" direktna manifestacija novinarske autonomije. Tačno. Manifestacija fašističke novinarske autonomije. Pored toga, autonomije koja označava kršenje Ustava i zakona Republike Srbije, kao i Kodeksa novinara Srbije. Mada, nije da ste bilo šta od svega toga ikada poštovali. Sada ste samo pokazali tačne razmere vašeg ekstremizma - navela je Brnabićeva na Iksu.

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Kako je istakla, preko deceniju su svakodnevno pokušavali od Aleksandra Vučića da naprave monstruma, čudovište, bolesnika, čoveka "negativno rođenog" i samog đavola.

- Preko deceniju ste targetirali njegovu porodicu - od njegove dece, do njegovih roditelja. A onda ste se toliko uplašili da niste mogli da mu dozvolite 24 minuta da se obrati ljudima, kojima svakodnevno ispirete mozak u svojevrsnoj psihološkoj operaciji. Time ste pokazali slabost - uostalom, kao i svako ko baštini takve nacističke metode ućutkivanja i proganjanja kakve vi demonstrirate. Sa druge strane, Aleksandar Vučić je pokazao kakvi ste - kazala je Brnabićeva.

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