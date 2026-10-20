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V.d. predsednika Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na odluku redakcije N1 da Aleksandru Vučiću, nosiocu liste "Ujedinjena Srbija" ne dozvoli da u programu te televizije predstavi program izborne liste, nazivajući takvu odluku manifestacijom fašističke novinarske autonomije.

- Kažu na N1 da je zabrana Aleksandru Vučić da predstavi listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" na ovom "mediju" direktna manifestacija novinarske autonomije. Tačno. Manifestacija fašističke novinarske autonomije. Pored toga, autonomije koja označava kršenje Ustava i zakona Republike Srbije, kao i Kodeksa novinara Srbije. Mada, nije da ste bilo šta od svega toga ikada poštovali. Sada ste samo pokazali tačne razmere vašeg ekstremizma - navela je Brnabićeva na Iksu.

Kako je istakla, preko deceniju su svakodnevno pokušavali od Aleksandra Vučića da naprave monstruma, čudovište, bolesnika, čoveka "negativno rođenog" i samog đavola.