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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da sada niko od predstavnika te liste neće da primi ljude iz ODIHR-a i Saveta Evrope koji borave u Srbiji, jer ne žele sa njim da se vide iako je nosilac liste.

"Evo sad ću da vam otkrijem tajnu. Došli ovi iz ODIHR-a, došli ovi iz Saveta Evrope, oni kao nešto gledaju. Možeš misliti, gledaju, uzmu izveštaj što im Crta napiše. Svi oni zajedno. Nije ni važno. I sa svima oni hoće da se vide malo Marko Đurić, malo Ana Brnabić, malo ovaj, malo onaj, jedino sa mnom niko neće da se vidi, a ja prvi na listi, nosilac liste. Sa mnom neće ni da se vide", rekao je Vučić.

Istakao je da njega ne mogu da ubeđuju u besmislice, laži i gluposti.

"E onda, ajde da idemo na one na koje možemo da vršimo nekakav pritisak. I sad misle da na njih mogu da vrše pritisak. Možda mogu, možda ne mogu, ali sa mnom ni ne traže susret. Dolazi ovaj Šider i ovi 'stručnjaci' sad za dva dana. Možeš misliti - posmatrači, sve najveći mrzitelji i Srbije i srpskog naroda i Aleksandra Vučića. Dolaze, kod koga su tražili prijem? Ana Brnabić, Marko Đurić - neće ih primiti niko od njih. Sad, niko neće da ih primi. Ali vam kažem, mene ni ne traže. Sad zamisli Šidera da dođe kod mene i da on mene nešto kao pita. Bio Šider kod mene pa se proveo tako prošli put. I sad više neće da dolazi. Video čovek. Kad je izašao iz moje kancelarije, počeo - sve što nije smeo meni u lice da kaže, sve je rekao čim je izašao iz kancelarije", rekao je Vučić.

Kažu da su mu govorili - sad je vreme, čekaj, da napustiš to, pa da idemo sad da vidimo ko će da nasleđuje ovog i onog.

"Kažem: slušaj, bre, mi smo Republika, nismo još monarhija da neko nekog nasleđuje. Možemo da razgovaramo i o monarhiji, nemam problem. Ovde se ne nasleđuje ništa, bre ljudi. Ovde moraš da dobiješ na izborima. Govorili oni meni: Je l' možemo da vas zamolimo, gospodine predsedniče, da prepustite Šabac opoziciji? Ja: Ne možete da me zamolite, jer ja nisam lopov i kriminalac. Pa pusti im Beograd. Šta? Jeste vi ljudi normalni, bre, pa ja da učestvujem u krađi? U krađi i nameštanju utakmica? Je l' vi razumete, ljudi? To je kao - pusti malo da izgubim utakmicu", rekao je Vučić.