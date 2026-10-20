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Domagoj Margetić, hrvatski kvazinovinar i provokator našao je "druga po mržnji" kada je reč o Srbima iz Republike Srpske! 

Naime, on je izrazio divljenje potezom Elmedina Konakovića, ministra BiH koji je rekao da će zatvoriti ambasadu Srbije i neće dati saglasnosti građanima Srbije da glasaju u Bosni i Hercegovini.

- Čestitam Dinu na fenomenalnom diplomatskom potezu, i studenti Srbije, građanke i građani Srbije treba da budu zahvalni Dini Konakoviću, jer je sprečio plan velike prevare Aleksandra Vučića, dakle šefa mafije i kriminalca iz Laktaša, Milorada Dodika, da glasovima iz Republike Srpske krivotvore i falsificiraju izborne rezultate u Srbiji. Dino Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, napravio je presedanski potez, ali pre svega častan i hrabar, ljudski hrabar potez: zabranio je mafijaškim predstavnicima Vučićevog režima u Bosni i Hercegovini da organiziraju izbore - sramna je poruka koji je Margetić, inače i od ranije poznat po jezivim pretnjama Srbiji i Vučiću, objavio na Instagramu.

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