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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski položila je danas vence na spomen-obeležja oslobodiocima Beograda povodom 82. godišnjice oslobođenja prestonice, poručivši da sloboda nije pala s neba i da su naši dedovi za nju dali živote.

- Sloboda nije pala s neba. Za nju su naši dedovi dali živote, a naša je dužnost da čuvamo istinu o njihovoj borbi i žrtvi.

Danas sam, povodom 82. godišnjice oslobođenja Beograda, položila vence na spomen-obeležja oslobodiocima naše prestonice i odala počast onima koji su nam izborili slobodu.

Verujem da stara savezništva treba sačuvati i u novim vremenima, da se istorijska istina mora braniti i da je naša obaveza da budućim generacijama ostavimo Srbiju koja čuva svoju slobodu, suverenitet i dostojanstvo.

Danas nam je, više nego ikada, potrebno jedinstvo, poštovanje istorijske istine i zajednička borba za mir, suverenitet i stabilnu budućnost Srbije - navela je.