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Povodom odbacivanja krivične prijave koju je protiv donedavnog predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića podneo predsdnik Demokratske stranke Srđan Milivojević zbog, oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu.

- Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu podnetu protiv A.V. zbog krivičnog dela Zloupotreba službenog položaja u vezi sa odlukama o pomilovanju od 27. septembra koje je A.V. doneo u mandatu predsednika Republike - piše u saopštenju tužilaštva u kom se dodaje:

- Krivična prijava je odbačena jer ne postoje osnovi sumnje da je izvršeno prijavljeno krivično delo, niti bilo koje drugo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

U obrazloženju rešenja kojim je krivična prijava odbačena, kako se dalje navodi u saopštenju, pored ostalog, ukazano je da prijavljeni A.V. nije postupao van granica svojih ustavnih ovlašćenja, na način koji bi predstavljao zakonsko obeležje krivičnog dela Zloupotreba službenog položaja, niti je svojim postupanjem pribavio korist, naneo štetu ili teže povredio prava drugog.