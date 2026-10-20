Slušaj vest

Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", gostujući na Informer TV govorio je, između ostalog i o porodici. 

- Deca su mi odrasla. Danilo i Milica su dobri ljudi, pošteni ljudi. Milica je veoma vredna, biće veoma uspešna. Danilo možda ima i najbolju dušu, ali mora da bude marljiviji, i siguran sam da će to postati. Što se tiče Vukana, on je već veliki dečak, beskrajno pametan, šarmantan. 9 godina ima. Vrlo snalažljiv, veoma inteligentan. Jesam li im ja najvažniji u životu? Pa, nisam više. Nisam više. Tako da, kako da vam kažem, meni je ostalo da se borim ovo za Srbiju, što još mogu, i da imam radosne trenutke, neke. To kroz šta mi je prošla majka, ničija majka to na takav način, kroz tako nešto nije prošla. I ja nikada posustati neću. I nikada odustati neću. I voleo bih da vidite da, ukoliko izgubimo, kakav će moj odnos i kakve će moje izjave iste večeri da budu - rekao je. 

Sve o gostovanju, pročitajte u našoj vesti OVDE.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"VRAĆAMO BESPLATNE ZUBARSKA USLUGE I PRENATALNE TESTOVE!" Vučić najavio veliku promenu u zdravstvu: Država preuzima trošak od 1.000 evra!
Aleksandar Vučić
PolitikaUŽIVO "TO KROZ ŠTA MI JE PROŠLA MAJKA..." Vučić: Voleo bih da vidite ukoliko izgubimo kakve će moje izjave iste večeri da budu! NIKADA NEĆU POSUSTATI
Aleksandar Vučić
Politika"HOĆU DA LJUDI IMAJU DOBRU KUĆU, A NE NEKU STARU I TROŠNU" Vučić najavio velika ulaganja u sela i prerađivačku industriju!
Screenshot 2026-10-20 160654.png
Politika"STAVLJENA MI JE ŽUTA TRAKA" Vučić o N1: Ja sam jedini zabranjen, ne mogu da se pojavim - ovo nije viđeno od 1945!
Screenshot 2026-10-20 154559.png