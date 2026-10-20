- Deca su mi odrasla. Danilo i Milica su dobri ljudi, pošteni ljudi. Milica je veoma vredna, biće veoma uspešna. Danilo možda ima i najbolju dušu, ali mora da bude marljiviji, i siguran sam da će to postati. Što se tiče Vukana, on je već veliki dečak, beskrajno pametan, šarmantan. 9 godina ima. Vrlo snalažljiv, veoma inteligentan. Jesam li im ja najvažniji u životu? Pa, nisam više. Nisam više. Tako da, kako da vam kažem, meni je ostalo da se borim ovo za Srbiju, što još mogu, i da imam radosne trenutke, neke. To kroz šta mi je prošla majka, ničija majka to na takav način, kroz tako nešto nije prošla. I ja nikada posustati neću. I nikada odustati neću. I voleo bih da vidite da, ukoliko izgubimo, kakav će moj odnos i kakve će moje izjave iste večeri da budu - rekao je.