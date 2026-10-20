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Novinar Nemanja Šarović uhvaćen je kako juri SNS aktivistu u Ulici Tošin bunar. 

Naime, kako se može videti na snimku, aktivista je pokušao da pobegne, kada je Šarović krenuo da ga nasilnički juri!

Pogledajte napad u nastavku: 

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Nemanja Šarović juri SNS aktivistu Izvor: Kurir

U opštem metežu i napadu, jedan muškarac, aktivista SNS, zadobio je vidljive povrede i ostao raskrvavljen, dok je jedna ženska osoba povređena i požalila se na jak bol i povredu ramena.

Na lice mesta upućene su nadležne službe, a očekuje se detaljniji izveštaj o zdravstvenom stanju povređenih i reakciji policije.

Kurir.rs

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