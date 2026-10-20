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- Mogu da me zabranjuju, ali ne mogu mi ništa dok je narod Srbije uz mene!, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na izborima 25. oktobra, posle skandalozne zabrane pojavljivanja na N1?!

- Trebalo je da imamo, kao i svi ostali, svoja 24 minuta da predstavimo svoj program, planove, da nešto kažemo. Mi smo se javili na N1: "Doći će Aleksandar Vučić", i na to su oni rekli: "Može svako da dođe i sa te liste, samo Aleksandar Vučić ne može da dođe", i to je njihova politika.

- Ja sam ponosan zbog toga što su konačno rekli: smeta nam taj jedan, jedini čovek, taj Aleksandar nam smeta. Taj nam čovek smeta! Deset godina smo lagali o njemu, i posle 10 godina ne možemo 24 minuta da čujemo šta ima da nam kaže. I najponosniji sam na svetu što su me zabranili. I ništa mi ne mogu, jer ja imam vlast, imam narod Srbije uz sebe, poručio je Vučić.