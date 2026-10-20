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Televizija N1 našla se na udaru kritika Srpske napredne stranke nakon što Aleksandru Vučiću, nosiocu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nije omogućeno da u dogovorenom terminu predstavi izbornu listu koja nosi njegovo ime. Iz SNS ovaj potez ocenjuju kao nezapamćen skandal i vid političkog pritiska, tvrdeći da takav slučaj nije zabeležen u savremenoj političkoj praksi.

Gosti koji su govorili na ovu temu za emisiju "Puls Srbije" bili su Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike i Sanja Purić, urednica srpskog nedeljnika Kompas.

Odluka televizije N1 da Aleksandru Vučiću ne omogući gostovanje u dogovorenom terminu izazvala je reakcije predstavnika Srpske napredne stranke. Dok iz ove stranke smatraju da je time uskraćena mogućnost da građani čuju izborni program liste "Ujedinjena Srbija", postavlja se pitanje šta je dovelo do takve odluke i kakvu poruku ona šalje biračima.

- Pa, za početak, mogli bi da čuju istinu od predsednika Vučića, odnosno da čuju da je sve ono što su Nova S i N1, kao i list Danas, godinama plasirali, a naročito intenzivno tokom poslednjih godinu dana, bilo laž. Sučeljavanje Vučića sa bilo kim iz redakcije N1, bez obzira na to koliko bi ljudi učestvovalo u razgovoru, značilo bi da bi on govorio o onome što smatra istinom, odnosno o svemu što su N1 i Nova S, prema njegovim tvrdnjama, iznosili o njemu, njegovoj kući, porodici i državi, kao i o zvučnom topu i, kako ih je nazvala, fabrikovanim aferama. Ne znam da li se nešto slično dogodilo negde u svetu. Zaista ne verujem da postoji takav slučaj, niti sam uspela da pronađem primer da predstavniku liste, koji je prvi na izbornoj listi tokom predizborne kampanje, nije dozvoljeno da predstavi svoju listu u određenom mediju, dok ostali kandidati sa iste liste mogu da gostuju - rekla je Mihajlović.

Zorana Mihajlović Foto: Kurir Televizija

"Ne vidim nikakvu logiku u tom potezu"

Osvrnula se na reakcije javnosti na odluku televizije N1 i njene moguće posledice po predizbornu kampanju.

- Dakle, od 250 kandidata sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", svi mogu da dođu na N1 osim njega. Takav slučaj, koliko mi je poznato, ne postoji nigde u svetu. Mislim da je odluka bila pogrešna i da je dodatno podigla rejting liste "Ujedinjena Srbija", što mi je drago. Zaista ne vidim nikakvu logiku u tom potezu, osim, naravno, straha da ljudi koji još uvek gledaju i slušaju isključivo N1 i Novu S ne čuju i drugu stranu, odnosno ono što se, prema našem mišljenju, zaista događalo u ovoj državi. Ono što se može videti na društvenim mrežama jeste da veliki broj ljudi koji gledaju isključivo N1 i Novu S traži objašnjenje zašto Aleksandru Vučiću nije dozvoljeno da gostuje. Jedan deo tih ljudi iskreno veruje u sve ono što su N1 i Nova S plasirali, pa im sada nije jasno: ako ste sve to govorili o njemu, zašto ga onda ne pustite da dođe i da mu tokom tih 24 minuta sve kažete u lice, odnosno da ga suočite sa svim onim što ste prethodno objavljivali? Mislim da su to politički mediji, odnosno da funkcionišu kao politička partija. To nema nikakve veze sa slobodom govora, medijskim slobodama ili profesionalizmom. Sa te strane, to je nula bodova - kaže ona.

Purić je ocenila da je odluka N1 otvorila pitanje medijske nezavisnosti i odnosa prema drugačijim političkim stavovima.

- Ali dobro je što se to dogodilo, jer oni sve vreme govore da su nezavisni mediji i pravi novinari, dok za sve ostale tvrde da to nisu. Sada se, međutim, pokazalo kako su sami sebe ogolili. Drugi razlog zbog kojeg mislim da je dobro što se ovo dogodilo jeste to što je jasno da oni žive na Novoj S, N1 i društvenim mrežama, u svom balonu, pod staklenim zvonom, iz kojeg ne vide drugu stranu. Algoritmi im ne dozvoljavaju da dođu do drugačijih mišljenja, a vidimo i kako na njih reaguju. Njihove reakcije se svode na tvrdnje da nešto nije tačno, da je reč o veštačkoj inteligenciji, uz različite uvrede. Očigledno se plaše da Vučić dođe i da se tokom 24 minuta obrati njihovim biračima. To je, pritom, veoma kratko vreme, a mislim da je potpuno besmisleno što mu to nije omogućeno, posebno imajući u vidu da i oni ozbiljno učestvuju u ovoj političkoj kampanji - istakla je Purić.

Sanja Purić, urednica srpskog nedeljnika Kompas Foto: Kurir Televizija

- Ponekad kažem da bi možda bilo mnogo mudrije da su se uključili u politiku, jer imaju više talenta od pojedinih ljudi sa studentske liste. Možda bi onih desetak koji su dali otkaz mogli da se bave politikom, umesto novinarstvom. Jasno je da je strah u pitanju i zato mislim da je dobro što se ovo dogodilo. Ne znam koliko i na koji način oni o svemu ovome razgovaraju sa svojim gledaocima, ali to bi svakako bilo zanimljivo analizirati. Treba obratiti pažnju na to kako sada predstavljaju ovu situaciju, jer oni sve vreme stvaraju atmosferu netrpeljivosti prema drugačijem mišljenju. Mislim da su ovim potezom stvorili još jedan razlog za takvu netrpeljivost - za Kurir televiziju, zaključila je Purić.

01:59 "MOGLI BI DA ČUJU ISTINU OD VUČIĆA!" Zorana Mihajlović za Kurir televiziju o uskraćenom gostovanju nosioca liste "Ujedinjena Srbija" Izvor: Kurir televizija

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