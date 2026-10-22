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U Subotici je krajem prošle nedelje, 16. oktobra, na Svetski dan hrane, počela podela paketa hrane i higijene za socijalno ugrožene građane. Podelu paketa sprovodi Crveni krst Subotice.

Paketi hrane i higijene dele se na osnovu potvrda koje izdaje Centar za socijalni rad u Subotici. Grad je za ovu namenu obezbedio 8,1 milion dinara, od čega je obezbeđeno 2.500 paketa hrane i 750 paketa higijene.

"U paketima hrane se tako nalaze osnovni životni artikli, odnosno trajni životni artikli – pasulj, pirinač, brašno, šećer, konzerve, a što se tiče higijene, sredstva za održavanje lične i higijene prostora", objašnjava Miodrag Varo, stručni saradnik Crvenog krsta Subotica.

Potrebe socijalno ugroženih građana su velike. Samo Narodna kuhinja ima 1.200 korisnika.

"Osim Narodne kuhjinje, kroz ostala socijalna davanja, što Crvenog krsta, što Grada i Centra za socijalni rad, ima sigurno još nekih 1.500-2.000 ljudi koji podižu ove pakete i koji se nalaze na tim spiskovima, i koji su u mogućnosti da dobiju potvrdu za ovako nešto", dodaje Varo.

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, koji je obeležen samo dan posle Svetskog dana hrane, odnosno u subotu 17. oktobra, još jednom nas je podsetio na značaj posla koji obavlja Cveni krst i druge humanitarne organizacije.

"Tu smo i pokušavamo da uz pomoć što Gradske uprave, Crvenog krsta Srbije, Crvenog krsta Vojvodine i svih ostalih društveno odgovornih lica i firmi, izađemo u susret onima koji su nevolji, pogotovo u ovim zimskim danima, kada se završavaju svi ti povremeni poslovi, kada je teže doći do novca", zaključuje Varo.