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U Beogradu je poslednjih godina realizovano ili je u toku oko 800 projekata. Ana Mirić Čelebić govorila je o izgradnji metroa, uređenju priobalja i radovima na ključnim saobraćajnicama.

U Beogradu je u poslednjih nekoliko godina realizovano ili je u toku realizacija oko 800 projekata, a cilj je da oni doprinesu kvalitetnijem i komfornijem životu građana, rekla je za Beogradsku hroniku RTS-a zamenica direktora Službe glavnog urbaniste Ana Mirić Čelebić. Govorila je o uređenju centra grada, Linijskom parku, radovima na priobalju Save i Dunava, kao i o izgradnji beogradskog metroa.

Rekonstrukcija ulica u centru grada, izgradnja metroa i uređenje priobalja deo su projekata koji treba da unaprede život u Beogradu. Ana Mirić Čelebić istakla je da je važno da svi oni čine funkcionalnu celinu.

"Cilj svih tih pojedinačnih projekata jeste da građanima omoguće kvalitetniji i komforniji život u gradu. Svi ti projekti zapravo čine jednu celinu", rekla je Mirić Čelebić.

Kao primer navela je radove u centralnoj gradskoj zoni, uključujući rekonstrukciju Takovske, Vlajkovićeve i Kosovske ulice, izmene režima saobraćaja u Ulici kralja Milana, kao i uređenje platoa, Trga Nikole Pašića i Trga republike.

"Podižemo nivo komunalnog reda u centru grada. Cilj svega toga je komforniji i lepši centar, koji je sada zeleniji i u kojem se brže stiže od tačke A do tačke B. To je sistem projekata koji donosi boljitak", istakla je ona.

Govoreći o urbanističkom planiranju, objasnila je da se projekti odobravaju u skladu sa važećim planovima, dok se potrebe definišu na osnovu predloga investitora, zahteva građana i sprovedenih analiza.

Pasarela u Linijskom parku čeka tehnički pregled

Radovi na pasareli u Linijskom parku još nisu završeni. Prema rečima Ane Mirić Čelebić, farbanje je bilo pri kraju, nakon čega sledi tehnički pregled.

Iako građani već koriste prostor parka, za njegovo zvanično otvaranje neophodno je okončati propisane procedure i dobiti upotrebnu dozvolu.

"Površina je bezbedna, ali je neophodno ispoštovati zakonske procedure, dobiti upotrebnu dozvolu i zvanično otvoriti park za građane", rekla je Mirić Čelebić.

Prema najavi gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, priključenje Bulevara patrijarha Pavla na Most na Adi trebalo bi da bude završeno do Nove godine, dok se završetak čitave saobraćajnice, uključujući kružni tok, podvožnjak i povezivanje sa novim delom bulevara, očekuje na proleće 2027. godine.

Beograd više ne može da funkcioniše bez metroa

Među važnim infrastrukturnim projektima izdvaja se izgradnja beogradskog metroa, za koji Ana Mirić Čelebić ističe da je neophodan za dalje funkcionisanje prestonice.

"To je jedan od projekata koji se dugo čekao. Beograd ne samo da je zreo za metro već više ne može da funkcioniše bez tog sistema. To više nije samo slovo na papiru ili pusta želja. Radovi su počeli", rekla je zamenica direktora Službe glavnog urbaniste.

Govoreći o dopremanju mašina neophodnih za izgradnju metroa, navela je da se one nalaze u luci Konstanca i da njihov transport zavisi i od vodostaja.

"To su ogromne mašine, dugačke i po sto metara. Ne znam koliko su teške, tako da nije baš jednostavan takav transport, niti je jednostavno početi da se radi, da se kopa i da se buši", istakla je zamenica direktora Službe glavnog urbaniste.

Uređenje priobalja Save i Dunava

Posebna pažnja posvećena je uređenju obala dveju reka. Mirić Čelebić je navela da se nekadašnje industrijske površine postepeno pretvaraju u prostore namenjene građanima.

Linijski park, dugačak 4,6 kilometara, jedan je od projekata kojima se menja izgled dunavskog priobalja.

"Dakle, čitavu tu industrijsku infrastrukturu smo promenili u površinu koja pripada građaninu", rekla je ona.

Govoreći o levoj obali Save, navela je da su radovi na deonici od ušća do mosta Gazela, dugoj oko dva i po kilometra, bili gotovo završeni. Prethodno su uklonjeni splavovi, a "Srbijavode" su očistile rečno korito, uključujući prostor kod 25. maja i Beton hale.