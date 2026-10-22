Slušaj vest

Zimsko računanje vremena ove godine počinje u noći između subote i nedelje, 24. i 25. oktobra, u 3.00 sata ujutru pomeranjem kazaljki na časovnicima za jedan sat unazad.

Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06), letnje računanje vremena u ovoj godini se završava u nedelju, 25. oktobra u 3.00 sata ujutru pomeranjem za jedan čas unazad, saopšteno je danas iz Direkcije za mere i dragocene metale.

Srbija prati standardno Centralno evropsko vreme (CET, UTC+1), dok se tokom letnjeg perioda koristi Centralno evropsko letnje vreme (CEST, UTC+2).

Kurir.rs/tanjug

Ne propustiteNovčanikMenja se vreme i termini za jeftiniju struju kod komšija: Ovo je novi raspored koji počinje da važi od 25. oktobra u BiH
monofazno brojilo za struju, potrošnja električne energine
DruštvoUskoro počinje zimsko računanje vremena: Kazaljke pomeramo najranije u poslednjih 11 godina
Pomeranje sata, zimsko računanje vremena