Društvo
U nedelju počinje zimsko računanje vremena, kazaljke se pomeraju za jedan sat unazad
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Zimsko računanje vremena ove godine počinje u noći između subote i nedelje, 24. i 25. oktobra, u 3.00 sata ujutru pomeranjem kazaljki na časovnicima za jedan sat unazad.
Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06), letnje računanje vremena u ovoj godini se završava u nedelju, 25. oktobra u 3.00 sata ujutru pomeranjem za jedan čas unazad, saopšteno je danas iz Direkcije za mere i dragocene metale.
Srbija prati standardno Centralno evropsko vreme (CET, UTC+1), dok se tokom letnjeg perioda koristi Centralno evropsko letnje vreme (CEST, UTC+2).
Kurir.rs/tanjug
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