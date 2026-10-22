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Takmičenje u preponskom jahanju „Trofej Beograda” održaće se od 23. do 25. oktobra na terenima SC-a „Kovilovo”, gde će se tokom dana takmičenja održavati juniorski, seniorski i amaterski takmičarski program, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Programom, koji počinje u 10 časova, predviđeno je da se u petak i subotu nadmeću najmlađe kategorije jahača – deca i juniori. Pored ovih utakmica, biće organizovane i utakmice za učesnike u kategoriji amatera, koje su namenjene početnicima i mladim nadama ovog sporta, kao i utakmica za seniore i iskusnije jahače. U nedelju, 25. oktobra, biće proglašeni šampioni „Trofeja Beograda”.

Pored takmičenja, posetioci će moći da uživaju i u druženju sa konjima i prigodnom programu. Ulaz je besplatan.

Više informacija o sadržaju programa i satnici moguće je videti na veb-sajtu organizatora takmičenja, Konjičkog saveza Beograda.