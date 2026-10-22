Davanje krvi je važno! Proverite radno vreme i lokacije gde možete donirati krv širom Srbije
Transfuzija krvi
GDE DANAS MOŽETE DATI KRV: Spisak svih lokacija i radno vreme po gradovima u Srbiji
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Valjevo, restoran "Platani" 9-15 časova
- Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
- Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
- Požarevac, Politehnička škola 9-14 časova
- Smederevska Palanka, pešačka zona, kod fontane, autobus 10-16 časova
- Šabac, Ekonomska škola "Stana Milanović" 10-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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