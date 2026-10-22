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Putevi Srbije raspisali su javnu nabavku za uslugu protivpožarne straže i zaštite od požara tunela na državnom putu A2 Beograd–Požega (auto-put "Miloš Veliki").

"Usluge protivpožarne straže i zaštite tunela od požara obuhvataju reagovanje i izviđanje po zahtevu dežurnih operatera Operativno-upravljačkog centra "Munjino brdo", obezbeđivanje lica i mesta u incidentnim situacijama, hitno pristupanje gašenju eventualnih požara, spasavanje i evakuaciju lica, zaštitu imovine, obaveštavanje Sektora za vanredne situacije i Službe hitne medicinske pomoći, kao i preduzimanje svih preventivnih mera u cilju sprečavanja izbijanja požara", precizirano je u dokumentaciji.

Kako bi navedene obaveze bile kontinuirano sprovođene i uspešno realizovane, kako se dodaje, potrebno je obezbediti uslove da dežurna vatrogasna jedinica u svakom momentu ima pristup svim objektima i prostorijama u kojima se nalaze gorenavedeni elementi protivpožarnih sistema i uređaja naručioca.

Za realizaciju ove usluge, ponuđač treba da obezbedi potreban broj ekipa sa po četiri vatrogasca koji rade u režimu 24/7, u smenama od po 12 sati svakog dana, uključujući i dane vikenda i državnih praznika.

Ponude se mogu podneti do 24. novembra.

Deonica auto-puta na kojoj se nalaze i tuneli Laz i Munjino brdo otvorena je tokom leta 2025. godine, ali tek što su pušteni u saobraćaj u okviru deonice auto-puta "Miloš Veliki" od Pakovraća do Požege, u ovim tunelima izvođeni su "kratkotrajni radovi", podseća portal.

Uredba je praktično suspendovala pravilnike o upravljanju i bezbednosti u tunelima jer ima jaču pravnu snagu. Zbog toga su kod tunela Munjino brdo u leto 2025. godine organizovana dežurstva hitnih službi, vatrogasaca i policije.