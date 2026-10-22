Lozinički Zdravstveni centar iz dana u dan nastavlja terenski radi sa svojom mobilnom ambulantom i obilazi sela. Juče su bili u Donjim Nedeljicama, a akcija je, kako je saopšteno iz ove ustanove, protekla uspešno. Pregledi su obavljeni kod škole, a zdravlje je prekontrolisalo šest meštana, obavljeno je pet ultrazvučnih pregleda i četiri laboratorijske analize.

Prethodnog dana bila je u Lipnici gde je urađeno 30 opštih lekarskih i 29 ultrazvučnih pregleda, kao i 20 laboratorijskih analiza, a danas stiže u Gornji Dobrić, kod Doma, gde pregledi počinju od osam sati ujutru. Meštanima je na raspolaganju pregled kod lekara opšte medicine, osnovne laboratorijske analize i ultrazvučni pregled abdomena. Mobilna ambulanta ZC, koju je obezbedilo Ministarstvo zdravlja, nastavlja rad sa ciljem da zdravstvene usluge budu dostupnije stanovnicima naselja u kojima nema zdravstvenih ambulanti. Podsetimo, prvi pregledi organizovani su 6. oktobra u Tršiću, gde je odziv meštana bio veliki, što je pokazalo značaj ovakvog načina organizovanja zdravstvene zaštite i veliku zainteresovanost stanovništva za preglede. Tada je obavljeno 27 opštih lekarskih pregleda, 23 ultrazvučna pregleda, dok su uzeti uzorci za 24 laboratorijske analize.