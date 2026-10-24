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Afrička kuga svinja u Srbiji je ove godine potvrđena u 1023 domaćinstava u 11 okruga. Poslednji slučaj zabeležen je pre dve sedmice u Majuru kod Šapca. U opštini Vladimirci u selu Provo gde je bilo najviše zaraze u tom kraju, proveravali smo kada poljoprivrednici ponovo mogu da počnu da gaje svinje.

Umesto svinja, u oborima Pavličića je živina. Zbog zarazne bolesti za koju nema leka, na njihovom imanju pre tri meseca izvršena je eutanazija više od 30 grla. Čim nadleženi dozvole, planiraju kupovinu svinja.

„Mora se nabaviti da se ubaci u obore, pošto sejemo kukuruz, pšenicu, ječam i da imamo nešto za život. Dobili smo naknadu, platilu su sve kako treba“, napominje Živorad Pavličić iz Prova.

Ponovan uzgoj na imanjima gde je potvrđena afrička kuga, moguć je po isteku najmanje 40 dana od završetka, čišćenja, dezinfekcije i po potrebi dezinsekcije poslednjeg zaraženog gazdinstva i nakon ukidanja restriktivnih mera na zaraženom i ugroženom području. U Provu, obori su prazni u više od 140 domaćinstava.

„Moram uzimati opet za zapat, kad počne sad da se drži da ubacimo“, kaže Zoran Pavličić iz Prova.

„Zbog susednog Mišara, koji je još uvek zaraženo područje, mi smo ugroženo područje, i tek negde očekujemo oko prvog, da mogu ponovo svinje da se ubacuju u tov. Zakon kaže, 40 dana od pojave zadnjeg slučaja u selu, međutim, pošto smo ugroženo područje, onda se mora sačekati“, ističe Vladan Milošević, načelnik Štaba za vanredne situacije opštine Vladimirci.

Kod uvođenja svinja u obore u kojima su bila zaražena grla, nadležni kažu da poljoprivrednici treba da budu veoma obazrivi.

Vladan Milošević napominje da treba početi sa manjim brojem svinja, da se vidi da je sve u redu. „Iako smo vršili dezinfekciju u više navrata, i dalje je treba sprovoditi i voditi računa“, kaže Milošević.

Oprez je neophodan i kod nabavljanja svinja. Ne treba ih kupovati u zaraženom i ugroženom podrčuju. Afrička kuga trenutno je aktivna u pet okruga.