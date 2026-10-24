ODATA POČAST HEROINAMA IZ PRVOG SVETSKOG RATA: "Žene Škotske" lečile 2.600 ranjenih i bolesnih Vranjanaca (FOTO)
- Vranje je odalo počast ženama iz Škotske spomenikom ispred Doma zdravlja, uz polaganje venaca i cveća.
- Gradonačelnik je podsetio da su doktorke i medicinske sestre nakon Prvog svetskog rata obnovile bolnicu i zbrinule 2.600 ranjenih i bolesnih.
Vranje se poklonilo senima izuzetnih žena koje su pre više od veka, u doba velikog stradanja, došle u Vranje da pomažu i da leče.
Spomenik „Žene Škotske“ podignut je na platou ispred Doma zdravlja u Vranju i simbol je trajnog sećanja na njihovu hrabrost, saosećanje i nesebičnu žrtvu.
Položeni su venci i cveće i odata je počast hrabrim ženama koje su lečile ranjenike nakon Prvog svetskog rata. O njihovoj hrabrosti i požrtvovanosti govorio je gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković.
„U oktobru 1918. godine, u vreme kada se Vranje suočavalo sa teškim posledicama ratnih razaranja, u grad stižu pripadnice šeste jedinice Bolnice žene Škotske, među kojima su bile doktorke i medicinske sestre iz Australije i Novog Zelanda.
Njihova predanost i požrtvovanost već su se posebno istakle tokom zbrinjavanja ranjenika na Solunskom frontu. Jedinicom „Amerika“ rukovodila je dr Izabel Emsli Haton, koja je svoj boravak u Vranju opisala kao jedan od najznačajnijih perioda svog ratnog iskustva, ali i svog života.
Zadatak koji je dočekao nju i njene saradnice bio je izuzetno težak: nakon povlačenja okupatora, trebalo je obnoviti rad bolnice koja je, kao i brojne druge zdravstvene ustanove u Srbiji, bila opljačkana, devastirana, a pojedine bolničke zgrade i spaljene.
Sa svega 30 godina, mlada doktorka Haton pokazala je izuzetnu hrabrost i odlučnost. Od oronulih prostorija uspela je da ponovo uspostavi bolnicu i stvori uslove za lečenje bolesnih i ranjenih.
Od oktobra 1918. do aprila 1919. godine, lekari i medicinske sestre jedinice „Amerika“ Bolnice „Žene Škotske“ pružili su pomoć za 2.600 ranjenih i bolesnih Vranjanaca.
Zbog svega ovoga, naša je dužnost da sa dubokim poštovanjem čuvamo uspomenu na dr Izabel Emsli Haton i njene saradnice, čija su hrabrost i požrtvovanost ostavile neizbrisiv trag u vremenu. Njihova dobrota i plemenitost sada su deo večnosti“, istakao je gradonačelnik.
Jedan od najpoznatijih hroničara tog doba, doktor Vukašin Vule Antić, u svojoj knjizi „Bolnica u Vranju“ napisao je: „Bila je to jedina strana bolnica koja je na tlu Srbije radila, pomažući Srbiji kada je to bilo najpotrebnije“.
Prisutnima se u ime Zdravstvenog centra obratila dr Milica Jaziković.
„Spomenik ispred naše ustanove nije samo podsećanje na prošlost, već i opomena da dobrota, solidarnost i plemenitost nikada ne smeju biti zaboravljene. Zato danas, kao i svake godine, odajemo počast ženama koje su svojim delima zaslužile trajno mesto u istoriji Vranja i Srbije“, rekla je u petak dr Milica Jaziković.
Vence i cveće na spomenik „Žene Škotske“ položili su gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković sa saradnicima, načelnik štaba 4. brigade Kopnene vojske potpukovnik Saša Vučković sa saradnicima, zamenik predsednika Gradske opštine Vranjska Banja Marko Nikolić, pomoćnik predsednika Gradske opštine Mladenovac Nemanja Glišić i članica veća Slađana Ilić, zamenik načelnika Policijske uprave Vranje potpukovnik Dejan Marinković sa saradnicima, direktor Zdravstvenog centra Vranje dr Nikola Popović sa saradnicima, direktor Medicinske škole „Dr Izabel Emsli Haton“ dr Saša Trajković sa saradnicima, delegacije Udruženja potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. i SUBNOR-a Vranje.