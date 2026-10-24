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Vranje se poklonilo senima izuzetnih žena koje su pre više od veka, u doba velikog stradanja, došle u Vranje da pomažu i da leče.

Spomenik „Žene Škotske“ podignut je na platou ispred Doma zdravlja u Vranju i simbol je trajnog sećanja na njihovu hrabrost, saosećanje i nesebičnu žrtvu.

Položeni su venci i cveće i odata je počast hrabrim ženama koje su lečile ranjenike nakon Prvog svetskog rata. O njihovoj hrabrosti i požrtvovanosti govorio je gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković.

1/4 Vidi galeriju Vranje odalo počast ženama Škotske koje su lečile 2.600 ranjenih i bolesnih Foto: T.S. / Kurir

„U oktobru 1918. godine, u vreme kada se Vranje suočavalo sa teškim posledicama ratnih razaranja, u grad stižu pripadnice šeste jedinice Bolnice žene Škotske, među kojima su bile doktorke i medicinske sestre iz Australije i Novog Zelanda.

Njihova predanost i požrtvovanost već su se posebno istakle tokom zbrinjavanja ranjenika na Solunskom frontu. Jedinicom „Amerika“ rukovodila je dr Izabel Emsli Haton, koja je svoj boravak u Vranju opisala kao jedan od najznačajnijih perioda svog ratnog iskustva, ali i svog života.

Zadatak koji je dočekao nju i njene saradnice bio je izuzetno težak: nakon povlačenja okupatora, trebalo je obnoviti rad bolnice koja je, kao i brojne druge zdravstvene ustanove u Srbiji, bila opljačkana, devastirana, a pojedine bolničke zgrade i spaljene.

Sa svega 30 godina, mlada doktorka Haton pokazala je izuzetnu hrabrost i odlučnost. Od oronulih prostorija uspela je da ponovo uspostavi bolnicu i stvori uslove za lečenje bolesnih i ranjenih.

Od oktobra 1918. do aprila 1919. godine, lekari i medicinske sestre jedinice „Amerika“ Bolnice „Žene Škotske“ pružili su pomoć za 2.600 ranjenih i bolesnih Vranjanaca.

Zbog svega ovoga, naša je dužnost da sa dubokim poštovanjem čuvamo uspomenu na dr Izabel Emsli Haton i njene saradnice, čija su hrabrost i požrtvovanost ostavile neizbrisiv trag u vremenu. Njihova dobrota i plemenitost sada su deo večnosti“, istakao je gradonačelnik.

Jedan od najpoznatijih hroničara tog doba, doktor Vukašin Vule Antić, u svojoj knjizi „Bolnica u Vranju“ napisao je: „Bila je to jedina strana bolnica koja je na tlu Srbije radila, pomažući Srbiji kada je to bilo najpotrebnije“.

Prisutnima se u ime Zdravstvenog centra obratila dr Milica Jaziković.

„Spomenik ispred naše ustanove nije samo podsećanje na prošlost, već i opomena da dobrota, solidarnost i plemenitost nikada ne smeju biti zaboravljene. Zato danas, kao i svake godine, odajemo počast ženama koje su svojim delima zaslužile trajno mesto u istoriji Vranja i Srbije“, rekla je u petak dr Milica Jaziković.