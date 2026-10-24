Slušaj vest

Deo Časnog Krsta, dar Svetog kneza Lazara manastiru Vatopedu, uskoro će stići u srpsku prestonicu, saopštila je večeras Srpska pravoslavna crkva.

Kako se navodi u saopštenju, hiljade vernika večeras je moglo da u živom prenosu na internetskim platformama SPC prati razgovor patrijarha Porfirija i arhimandrita Jefrema, igumana svetog manastira Vatopeda, i tom prilikom čuju radosnu vest.

Razgovoru o neraskidivim duhovnim, istorijskim, ali i savremenim vezama srpskog naroda i Svete Gore, sa posebnim osvrtom na manastir Vatoped i značaj blagoslovene svetinje Pojasa Presvete Bogorodice, pridružili su se i mitropolit niški Arsenije i brojni gledaoci, koji su, kako se navodi, kroz pitanja patrijarhu Porfiriju i igumanu Jefremu ''došli do novih saznanja i neprocenjivih duhovnih pouka'', dodaje se u saopštenju.

Ne propustiteDruštvo"Đavo hoće da se međusobno svađamo!": Patrijarh Porfirije poslao snažnu poruku Srbima - upozorio na opasnost
Screenshot 2026-05-20 180101.png
Društvo"Gde god smo podigli crkvu, podigli smo deo Srbije": Srbi u Australiji dočekali patrijarha Porfirija uz "Tamo daleko"- njegove reči dirnule su vernike
img-8227594.JPG
DruštvoPatrijarh otputovao u višednevnu posetu Mitropoliji australijsko-novozelandskoj: Evo detaljnog programa Porfirija
patrijarh Porfirije
DruštvoIstorijski dan na Palama: Patrijarh Porfirije osveštao Hram Svetog arhangela Gavrila i poručio da je ponosan na narod u Srpskoj
Screenshot 2026-09-26 180756.png