Kako se navodi u saopštenju, hiljade vernika večeras je moglo da u živom prenosu na internetskim platformama SPC prati razgovor patrijarha Porfirija i arhimandrita Jefrema, igumana svetog manastira Vatopeda, i tom prilikom čuju radosnu vest.

Razgovoru o neraskidivim duhovnim, istorijskim, ali i savremenim vezama srpskog naroda i Svete Gore, sa posebnim osvrtom na manastir Vatoped i značaj blagoslovene svetinje Pojasa Presvete Bogorodice, pridružili su se i mitropolit niški Arsenije i brojni gledaoci, koji su, kako se navodi, kroz pitanja patrijarhu Porfiriju i igumanu Jefremu ''došli do novih saznanja i neprocenjivih duhovnih pouka'', dodaje se u saopštenju.