mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi

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Institut za transfuziju krvi (ITK) Srbije obeležio je 82 godine postojanja i rada, a kako bi rezerve bile stabilne, upućuje poziv svim građanima da se odazovu akcijama jer su zalihe trenutno dovoljne za jedan i po dan.

Najviše nedostaje nulta pozitivna krvna grupa, ali su potrebne i druge krvne grupe, izjavila je Mirjana Knežević iz tog instituta.

“Rezerve krvi su trenutno dovoljne za jedan i po dan. Najviše nedostaje nulta krvna grupa, a posebno nulta pozitivna. Pozivaju se svi zdravi i punoletni građani da daju krv”, rekla je ona za Tanjug.

Kako je navela, Institut bi svakog dana trebalo da prikupi 300 jedinica krvi, odnosno na nedeljnom nivou 1.500 jedinica.

Knežević je upozorila da su rezerve krvi na niskom nivou i da se situacija od početka leta prelila i na kraj oktobra, što nije uobičajeno za ovaj period godine.

“Važno je da svi shvate ozbiljno poziv, jer zdravstveni sistem ne može da funkcioniše ako nema dovoljno krvi", rekla je Knežević.

Kako je navela, građani krv mogu da daju u Institutu za transfuziju krvi Srbije, u Ulici Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 časova i subotom od 8 do 15 časova, dok ekipe Instituta organizuju i akcije dobrovoljnog davanja krvi na terenu, a građani se pozivaju da se odazovu apelu bez obzira na krvnu grupu.