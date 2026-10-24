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Odmah po završetku asfaltiranja ove saobraćajnice planiran je početak izgradnje trotoara na deonici od semafora u Trnavi do Osnovne škole "Sveti đakon Avakum“, u ukupnoj dužini od 850 metara.

Poseban značaj ima izgradnja trotoara, kojim će biti obezbeđeni bezbedniji uslovi za kretanje pešaka, pre svega učenika koji svakodnevno koriste ovu deonicu na putu do škole, navode iz loklane samouprave.

Realizacijom ovih radova značajno će se unaprediti putna infrastruktura u ovom delu grada, poboljšati uslovi za odvijanje saobraćaja i povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju.