Beograd
ISKLJUČENJA STRUJE U SUBOTU: Ovaj deo grada ostaje bez električne energije od jutra do popodneva
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Spisak opština i ulica koje će u navedenom periodu biti bez električne energije.
Zemun 08.30 - 13.30 4. SREMSKOG BATALJONA: 2-6, 10-20, 1-13, BOSUTSKA: 1-9, BRANKA PLEĆAŠA: 18-18, 25-33, CERSKA: 2-8, 1-7, 11, CVIJIĆEVA: 18-38, ĐOKA KOVAČEVIĆA: 2-22, 1-21, DRINSKA: 2-18, 1-3, 9, ĐURA ĐAPIĆA: 2-10, 1-19, FILIPA KLJAJIĆA: 14-18, 15-15, GAVRILA PRINCIPA: 2-12, 1-11, GETEOVA: 17, IGMANSKA: 2-10, 14-18, 1-7A, KRAJIŠKA: 28A, 40A, 46-48, 52-56, 60-76, 31-35, 39A, 47-47A, 55-55, 71A-73, KUMANOVSKA: 20-38, 19-39, KUPREŠKA: 2A, 7, METOHIJSKA: 6-16, 1-15, PARTIZANSKA: 2-2, 12, 9-19, POGRANIČNE ČETE: 2-12, 1-7, 13-19C, ŠEVINA: 36, SLOVENSKA: 4A, SOLUNSKA: 12-32A, 13-37, VOJNI PUT 2: 164E
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