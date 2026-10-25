Stopića pećina sada ima novo radno vreme: otvorena je svakog dana od 9.30 do 16.30 do 5. aprila sledeće godine.
Srbija
STOPIĆA PEĆINA MENJA RADNO VREME! Evo kada će posetioci moći da obiđu jednu od najlepših atrakcija Zlatibora
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Stopića pećina, jedna od najznamenitijih pećina u Srbiji, od danas ima novo radno vreme i za posetioce će biti otvorena svakog dana od 9.30 do 16.30 časova, objavila je Turistička organizacija Zlatibora.
Foto: TO Zlatibor
Ovo radno vreme važiće do 5. aprila sledeće godine.
Stopića pećina nalazi se na 19 kilometara od centra Zlatibora i jedna je od najposećenijih prirodnih atrakcija ovog kraja.
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