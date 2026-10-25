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Stopića pećina, jedna od najznamenitijih pećina u Srbiji, od danas ima novo radno vreme i za posetioce će biti otvorena svakog dana od 9.30 do 16.30 časova, objavila je Turistička organizacija Zlatibora.

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Foto: TO Zlatibor

Ovo radno vreme važiće do 5. aprila sledeće godine.

Stopića pećina nalazi se na 19 kilometara od centra Zlatibora i jedna je od najposećenijih prirodnih atrakcija ovog kraja.

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