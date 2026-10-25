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U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori. Izbori koje su mnogi, ne bez razloga, nazvali sudbonosnim.

Bez ikakve sumnje, naša zemlja je pred jednim od najvažnijih trenutaka u svojoj modernoj istoriji. Dok se biračka mesta otvaraju širom zemlje, građani sa olovkom u ruci preuzimaju odgovornost za pravac kojim će država kretati u danima, mesecima i godinama koje dolaze.

Foto: ANDREJ CUKIC/EPA

Izborni dan je zamišljen (u teoriji) kao praznik demokratije, ali ovaj današnji nosi sa sobom specifičnu težinu. Glas koji danas budemo ostavili u glasačkim kutijama nije samo formalno ispunjavanje građanske dužnosti već neka vrsta zaloga za budućnost u svetu koji ubrzano gubi stabilnost.

Ukupno 6.451.292 birača Republička izborna komisija utvrdila je u petak uveče konačan broj birača za izbore. Predsednik RIK Vladimir Dimitrijević saopštio je da je konačan broj birača u Republici Srbiji 6.451.292. Od prisutna 33 člana, za je glasalo 30, protiv nije bio niko, a nisu glasala tri člana RIK.

Dešavanja na globalnoj sceni turbulentna su da turbulentnija ne mogu biti (nikad, doduše, ne reci nikad). Planeta se trenutno nalazi u stanju tektonskih promena.

Geopolitička mapa sveta, onakva kakvu smo je poznavali decenijama, prekomponuje se pred našim očima. Stari savezi blede, a novi se kuju u hodu, često pod pritiskom vojnih, ekonomskih i strateških nužnosti. Svedoci smo otvorenih i razornih ratnih sukoba, koji se ne vode samo na dalekim meridijanima već na samom pragu srca Evrope u Ukrajini. Ti sukobi više nisu lokalizovani. Njihovi talasi prelivaju se kroz ekonomske sisteme, lance snabdevanja i političke odnose širom globusa.

Mnogo potresa

Paralelno s vojnim sukobima, svet potresa duboka energetska kriza. Rat za energente postao je primarni pokretač međunarodne politike. Pitanje obezbeđivanja stabilnog snabdevanja gasom, naftom i električnom energijom postaje prioritet svih prioriteta. Mi to do sada nismo u većoj meri osetili, za razliku od drugih, ali ko nam garantuje da će tako i nadalje biti. Zbog toga, između mnogih drugih ostalih stvari, ovi naši današnji izbori su mnogo više od prostog popunjavanja 250 mesta u skupštinskim klupama. Ulog je preveliki da bismo se kockali.

Evropa, kao naš neposredni geopolitički prostor, prolazi kroz duboke unutrašnje potrese. Širom kontinenta svedočimo haotičnim neredima na ulicama. O razlozima, uzrocima i posledicama mogli bismo naširoko raspravljati, međutim, nije to za ovaj tekst od suštinske važnosti. Idemo dalje, nove pretnje najezdom migranata nisu za potcenjivanje. Naprotiv!

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Mnogo je činjenica koje ukazuju na to da i po ovom pitanju možemo biti duboko zabrinuti. Kao da globalna politička i ekonomska nesigurnost nisu dovoljne, ponovo kruže zloslutne najave i sve češće pominjanje novih zaraza, epidemija i mutiranih virusa.

Međunarodne okolnosti - Ratovi širom sveta (Ukrajina, Bliski istok...) - Opšta bitka za energente - Geopolitičko prekomponovanje sveta, raskidanje starih i pravljenje novih saveza - Haotični neredi širom Evrope - Nove pretnje Evropi od najezde migranata - Sve češće pominjanje novih virusa i pandemija

U takvom globalnom ambijentu, dakle, Srbija danas izlazi na birališta. Naša zemlja nije izolovano ostrvo i svaki potres na svetskoj sceni direktno osećamo na svojoj koži. Upravo zato, istorijski trenutak od nas zahteva maksimalnu ozbiljnost i duboku svest o sopstvenom izboru. Kada danas budemo stajali iza paravana na biračkom mestu, pre nego što zaokružimo broj na glasačkom listiću, dužnost svakog od nas je da sagleda sve ove aspekte.

Ovi izbori nisu trenutak za površne odluke, emotivne impulse ili olako shvatanje političke zrelosti. Izborni dan je prilika da se hladne glave i čistog razuma odmeri ko je taj ko u narednom periodu može na najbolji način da kormilari našim brodom i obezbedi nam u burnom vremenu mirnu luku.

Po savesti

Naša namera ovde nije da favorizujemo bilo koga. U ovom tekstu nećete pročitati ime nijednog kandidata niti naziv bilo koje liste. Niko se ne protežira i niko se ne stavlja ispred drugih, jer bi to bilo direktno kršenje zakona, ali i nepoštovanje inteligencije naših čitalaca. Svaka politička opcija imala je priliku da u proteklim sedmicama kaže i pokaže šta nudi.