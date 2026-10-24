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Na Informer TV bačene su eksplozivne naprave, a tom prilikom povređen je snimatelj K.M, kojem je teško oštećen sluh.

Kako se može videti na snimku sa nadzorne kamere, K.M. je stajao ispred firme, a kada je krenuo ka ulazu, odjeknula je ekplozija. On se odmah uhvatio za glavu.

Napad je izveo Aleksandar Mitorvić, kojeg je Informerovo obezbeđenje uhvatilo, a zatim ga predalo policiji. Kod Mitorvića je pronađem biber sprej, ali i torbica, maska i rukavice.

Kako saznaje Informer, uhapšeni Mitrović donedavno je radio kao programer u kompaniji SBB.

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