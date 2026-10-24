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Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Srbije, u subotu, 31. oktobra, nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda, u periodu od od 8 do 17 sati, najavljeno je danas iz ove ustanove.

U UKC Kragujevac biće organizovani besplatni pregledi iz oblasti: kardiologije, gastroenterologije i dermatovenerologije.

U prostorijama Centra za internističku onkologiju UKC Kragujevac, građani će moći da obave preglede gastroenterologa sa ultrazvukom stomaka i preglede dermatovenerologa sa dermaskopijom.

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