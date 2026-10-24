Društvo
Klinički centar Kragujevac: Besplatni preventivni pregledi 31. oktobra
Slušaj vest
Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Srbije, u subotu, 31. oktobra, nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda, u periodu od od 8 do 17 sati, najavljeno je danas iz ove ustanove.
U UKC Kragujevac biće organizovani besplatni pregledi iz oblasti: kardiologije, gastroenterologije i dermatovenerologije.
U prostorijama Centra za internističku onkologiju UKC Kragujevac, građani će moći da obave preglede gastroenterologa sa ultrazvukom stomaka i preglede dermatovenerologa sa dermaskopijom.
Reaguj
Komentariši