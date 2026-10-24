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Palić, jedno od najpoznatijih turističkih odredišta na severu Srbije, mogao bi da dobije novu atrakciju koja će posebno obradovati ljubitelje prirode, bicikliste i porodice sa decom. Na istočnoj obali jezera planirana je izgradnja drvenog vidikovca sa panoramskim pogledom, dok će okolni prostor biti pretvoren u uređenu zonu za odmor, rekreaciju i boravak na otvorenom.

Sekretarijat za građevinarstvo Gradske uprave Subotica oglasio je javnu prezentaciju urbanističkog projekta kojim je predviđeno uređenje prostora na takozvanoj visokoj obali Palićkog jezera.

Prema projektnoj dokumentaciji, koja je dostupna na portalu grada, zahvat obuhvata 9.028 kvadratnih metara, na delu parcele u javnoj svojini Grada Subotice.

Centralno mesto budućeg kompleksa zauzimaće drveni vidikovac sa spratom i natkrivenom platformom, namenjen posmatranju prirode, ptica i jezerskog pejzaža, kako prenosi Subotica.com.

Posebna prednost izabrane lokacije jeste njen izdignut položaj u odnosu na nivo jezera.

Zahvaljujući tome, sa budućeg vidikovca trebalo bi da se pruža pogled preko tršćaka, prema severnom, turistički najprepoznatljivijem delu Palića.

Posetioci bi odatle mogli da vide Veliku terasu, Ženski štrand i Bagojvar, znamenitosti koje predstavljaju deo prepoznatljivog ambijenta ovog turističkog mesta.

Sam vidikovac biće izrađen od drveta, sa stepeništem koje vodi do platforme na spratu. Na njoj su planirani klupa, drvena ograda i prostor za zadržavanje posetilaca.

Foto: Kurir

Prema idejnom rešenju, bruto površina objekta iznosiće 25,40 kvadratnih metara.

Projekat nije zamišljen samo kao mesto za fotografisanje i uživanje u pogledu.

U okviru kompleksa planirano je natkriveno odmorište sa stolom i klupama, namenjeno biciklistima i pešacima koji obilaze jezero.

Pristup će biti omogućen sa postojeće inspekcijske staze, kao i sa buduće biciklističko-pešačke staze.

Za najmlađe posetioce predviđena je drvena eko-igraonica sa toboganima, ljuljaškama i penjalicama.

Posebnu edukativnu vrednost trebalo bi da imaju table sa prikazima ptica, životinja i biljnih vrsta karakterističnih za ovo područje.

Za dečju igraonicu i prostor za vežbanje planirano je ukupno 450 kvadratnih metara.

Uređenje kompleksa podrazumeva i izgradnju šljunkovitih i pešačkih staza, kao i ozelenjavanje slobodnih površina.

Planirano je formiranje zaštitnog zelenog pojasa koji bi trebalo da se uklopi u postojeći prirodni ambijent istočne obale Palićkog jezera.

Cilj projekta je da se ovaj deo obale učini pristupačnijim i privlačnijim posetiocima, uz očuvanje njegovih pejzažnih karakteristika.

Realizacija bi mogla dodatno da obogati turističku ponudu Palića, naročito u segmentima aktivnog odmora, porodičnog turizma i posmatranja ptica.

Urbanistički projekat trenutno je u fazi javne prezentacije, a građanima je omogućeno da pogledaju projektnu dokumentaciju.

Za sada nisu precizirani ni datum početka radova ni rok završetka izgradnje.

Zbog toga će posetioci na novu atrakciju morati još da sačekaju, ali predstavljeno rešenje pokazuje kako bi jedan od delova obale Palićkog jezera mogao da dobije potpuno novu turističku namenu.