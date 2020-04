KORONA U SRPSKIM SREDINAMA NA KOSMETU: Dva novoobolela i dva preminula

Ukupan broj obolelih do sada je 96

Na severu KiM u poslednja 24 sata zabeležena su dva nova slučaja obolelih od korona virusa, isto toliko osoba je preminulo, dok su četiri osobe izlečene, saopšteno je na pres konferenciji Kriznog štaba u Severnoj Mitrovici.

Bitku sa virusom izgubile su osobe iz Leposavića i Zubinog Potoka, tako da je ukupno osam osoba preminulo od početka epidemije, prenosi Kosovo onlajn.

Ukupan broj obolelih do sada je 96, dok je borbu sa infekcijom dobilo 47 osoba.

Epidemiolog doktor Aleksandar Antonijević rekao je da je do sada uzeto 926 uzoraka, a da se u toku dana očekuje uzorkovanje još 40 osoba.

Antonijević smatra da epidemija neće trajati još dugo, ali da građani moraju pokazati još malo stpljenja i odgovornosti.

Vršilac dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici doktor Zlatan Elek rekao je da je došlo do smanjenja broja obolelih, ali da to ne sme da dovede do opuštanja.

On je naglasio da je stanje u Kliničko - bolničkom centru u Severnoj Mitrovici na visokom nivou, da sva odeljenja rade punim kapacitetom i da nema mesta panici.

Kada je reč o o dvema preminulim osobama u poslednja 24 sata, Elek je rekao da su to bili stariji pacijenti, sa pridruženim bolestima.

(Kurir.rs/Tanjug)

