SPASOJE IZ AMERIKE KUPIO KUĆU NA RUDNIKU: 8.000 dolara ide za spas male Anike, humani vlasnici brat i sestra ne uzimaju ni centa

GORNJI MILANOVAC - Brat i sestra sa Rudnika, Miloš Mijailović i Biljana Dragićević odlučili su da stave na licitaciju rodnu kuću u kojoj su proveli detinjstvo, samo da bi sakupili novac za lečenje dvogodišnje devojčice Anike Manić iz Gornjeg Milanovca.

Početna cena za kuću od oko 90 kvadrata ušuškanu neposredno pored glavnog puta na Rudniku bila je 4.000 evra. Večeras je posle više dana licitiranja, kuća prodata za cenu od 8.000 dolara, a kupac je iz Minesote.

"Za ovu akciju sam pročitao na jednom domaćem portalu pre par dana, video sam natpis ‘Brat i sestra poklanjaju kuću za lečenje male devojčice’, mislim da mi je u trenutku srce počelo sporije da kuca, to me je baš onako emotivno dotuklo. Nije to bilo prvi put da sam se suočavao sa nekim teškim pričama u koje smo ulazili i dali koliko smo mogli od sebe. Ali ovaj put je nešto totalno drugačije.

Pomislio sam, Bože koliko čovek mora imati srce da proda svoj dom za koga ga vežu svi i lepi i tužni trenuci ovog života, dom gde je rođen, gde je odrastao, počeo svoje prve korake, da ga da za zdravlje jednog deteta koje čak i ne poznaje. Pozvao sam suprugu sa posla, rekao joj o čemu se radi i nije bilo uopšte upitno da li ćemo to učiniti i kako, samo je bilo bitno koliko u ovom trenutku možemo da pomognemo. Odmah sam pozvao Miloša, rekao mu da ćemo dati za tu kuću 8.000 dolara bez obzira gde je i u kakvom stanju, to nas apsolutno nije interesovalo, jer bilo nam je samo važno da ne bude kasno za dete“, kazao je za RINU, Spasoje Cvijetinović, kupac iz Amerike.

Ovaj humani čovek ističe da sa svojom porodicom živi i radi u Americi i da ne planira da živi u Srbiji. Kako kaže, u belom svetu ima sve što mu je potrebno da normalno živi, nema mnogo ali uvek ima dovoljno.

„Što se tiče kuće sve dalje u vezi toga je nebitno, najvažnije je da se novac uplati za lečenje Anike i da se ona spasi. Mi možda po nekad dođemo u tu kuću, ili kada završimo radni vek provedemo neko vreme u Srbiji. Ipak, ako Bog da sreće i zdravlja, na dan Anikinog punoletstva planirali smo da joj tu kuću i poklonimo ako bi ona to želela, da je ta kuća seti po nekad na dvoje mladih ljudi koji su se odrekli svog nasledstva da bi pomogli da njeno srce nastavi da kuca i da uživa sve ovozemaljske Božije blagodati. Hvala Bogu, imamo dovoljno i daj Bože da u zdravlju potrošimo sve što imamo, koliko imamo dovoljno nam je i tako smo i decu vaspitali, nije bogat koji ima sve, nego kome malo taman je“, poručio je humani dobrotvor iz daleke Amerike.

Inače, ovo nije jedina humanitarna akcija u kojoj Cvijetinović učestvuje, jer kako saznajemo, planira da uplati novac i pomogne lečenje još nekoliko teško obolele dece iz Srbije.

„Ivo Car i njegova divna porodica, stavili su skuter na prodaju da bi mogli da pomognu maloj Aniki, nisam mogao da gledam to i otkupio sam taj skuter, novac uplatio za Aniku a skuter je ostao deci kako i treba da bude. Anika je najvažnija i njeno zdravlje, kao i zdravlje druge dece kojima je pomoć takođe potrebna. Nije od Boga pošteno da se bilo ko od njih izdvaja, ali eto sudeći po svemu Aniki je trenutno najpotrebnija pomoć. Mi ćemo svakako koliko budemo bili u mogućnosti pomoći Aniki dodatno kao i još troje dece kojima je trenutno pomoć najpotrebnija“, ističe Spasoje Cvijetinović.

